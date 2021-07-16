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已讀不回＝沒好感？12星座不回訊息原因大公開

▲▼ 辦公,工作,手機,工作,訊息。（圖／免費圖庫pixabay）

▲ 12星座不回訊息原因。（圖／免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

對方十分重視你，就會秒回訊息？大致上來說，訊息回覆的速度，可以反映出你在對方心目中的地位，如果沒有立刻回覆你，甚至消失好一陣子，經常對你已讀不回，又代表什麼呢？根據《星座好朋友》網站分析，12星座不回訊息，心態到底是什麼，一起來看看吧！

牡羊座：真的忘了

牡羊通常看到訊息，就會立刻回覆，不太會已讀不回，但是他們也很健忘，如果當下正在忙、不方便回訊息，想說等等再回，就已經過了好幾天。

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金牛座：無言以對

金牛座如果不回你訊息，通常是因為不知道該怎麼回，或是對你無話可說，金牛看到訊息，當下都會很糾結，一直在想該怎麼回覆，想了半天還是想不出來，乾脆就不回了，與其多說多錯，不如裝作沒看到就沒事。
 
雙子座：不想聊天

雙子不回訊息，其實不是不想聊，而是不想跟你聊，因為他們是很能聊的星座，對於想聊的對像他就會很熱情，可以天上地下無所不聊的聊，但如果面對不想聊的對象反差也會很大，會很明顯的讓你感覺到他興趣缺缺。

巨蟹座：心情不好

巨蟹座是個很照顧別人感受的星座，所以基本上不太會已讀不回，除非他們心情實在太差，顧不了別人，就會默默縮進自己的殼裡，不接電話也不看訊息，想要找到巨蟹，得親自來到他身邊才行。

獅子座：跟別人聊

獅子座其實是個滿愛聊天的星座，但他沒辦法一心多用，一次只能跟一個人聊天，專心的認真的聊，所以當你看到獅子明明在線上，卻久久才回你訊息，通常就是正在跟其他人聊天，或是真的對你沒興趣，也就輪不到你聊了。

處女座：不喜歡你

處女座如果不跟你聊天，就是聊不來，沒別的原因，因為他們是個很直來直往的星座，他對喜歡的人都很好，聊起天來又有趣又幽默，但如果處女不喜歡你，那他也會用不回訊息來傳達他的不喜歡，就是這麼直接。

天秤座：好懶好麻煩

天秤座是個很懶又很怕麻煩的人，如果你的訊息一開頭就要請他們幫忙，那天秤會選擇直接忽略，與其要努力想說詞來拒絕你，又要做到不傷你的心，那他不如不要讓這個對話開始，如果你問起就裝作沒看到就好，省時又省力。

天蠍座：沒看見

天蠍座很有個性，出門不想帶手機就不帶，常常關靜音，接不接電話全靠緣分，反正天蠍如果想找你，自己會來找你，他們不喜歡被打擾，所以有的時候就是純粹不想回訊息，因為他不覺得你找他，他就有一定要回的必要。

射手座：忙著玩呢

射手座就是個會把假日都排滿行程的大忙人，根本沒有空把這珍貴的時間拿來聊天，如果你發現射手又連好幾天都完全沒上線、沒看訊息，可以問問他身邊的親朋好友，八成又是去玩了，才會突然像蒸發一樣失去消息。
 
魔羯座：忙著正事

對魔羯來說，時間是很寶貴的，他們通常都不會花太多時間跟人聊天，除非是談正事，如果你真的要魔羯跟你聊天，也不是不行，但是至少先等他把正事忙完，如果那時候你還沒睡著的話。

水瓶座：就不想回

水瓶不回訊息不一定有原因，但任何事情或狀況，都可能成為理由，像是心情不好、上班太累、想安靜、想消失、不想理你、貓咪走丟等等，也可能沒有原因，等到他想回的時候自然就會回了，想要水瓶回你訊息，是很靠緣分的。

雙魚座：想耍任性

雙魚其實一般都是會回訊息的，甚至他常常都在等待你的訊息，如果他不回你，很可能就是故意的，所以當你發現雙魚已讀你，請你趕快想想自己是不是做了惹他不開心的事，或是忘了什麼你曾經答應的事，如果真的想不起來的話，你就直接使出撒嬌攻勢問他，趕快想辦法哄哄他，就沒事了。

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訊息星座手機已讀不回

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