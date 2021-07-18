打完2劑AZ仍染疫！　南韓IOC委員「入境日本確診」無緣東奧

▲柳承敏（右）在成田機場確診，左為防彈少年團成員V。（圖／柳承敏臉書）



記者王佩翊／編譯

南韓籍的國際奧委會選手委員柳承敏17日經由東京成田機場入境日本時確診，隨即被送往防疫旅館隔離，恐將無緣東奧。然而柳承敏同日在臉書上道歉並表示，自己在登機前已經接受了兩次核酸檢測，結果皆呈陰性，且早就完成2劑的疫苗接種。據悉，柳承敏截至目前為止尚未出現任何症狀。

根據《韓聯社》報導，南韓前桌球國手柳承敏原本預計以國際奧委會選手委員與南韓桌球協會會長的名義參加東京奧運，17日搭機飛往日本東京成田機場。然而抵達成田機場後，卻在核酸檢測時結果呈陽性，當場取消後續行程，直接前往防疫旅館進行隔離。

▲柳承敏為南韓前桌球國手，同時也是大韓桌球協會會長。（圖／柳承敏臉書）



柳承敏17日在臉書表示，為了參加東京奧運，出發前曾分別於13日與15日接受核酸檢測，兩次檢測的結果16日出爐，皆呈陰性，但他17日入境日本時，卻在成田機場驗出陽性。柳承敏說，自己早已完成2劑的疫苗接種，此外，目前身體尚未出現任何症狀。

由於確診新冠肺炎，柳承敏確定無緣東奧，作為國際奧委會選手委員的他也向東京奧運相關人員道歉稱，無論任何理由，自己仍然直接與間接地造成他人困擾。他同時也以英文寫道，非常失望無法參加東奧，自己在獲得許可之前將會繼續待在旅館內隔離。

另一方面，從柳承敏的臉書可以看到，他在5月10日曾經施打首劑AZ疫苗。

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