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走訪成渝經濟圈　馬曉光：多增加兩岸溝通與瞭解

▲▼ 國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

▲國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／重慶報導

兩岸媒體採訪於12日在成都啟動，來自兩岸、香港共41名記者進行九天八夜的「成渝地區雙城經濟圈建設」系列採訪。國台辦發言人馬曉光昨17日在重慶表示，希望本次採訪活動「多增加兩岸同胞的溝通和瞭解，是也本次交流的最終意義。」

馬曉光表示，這次「海峽兩岸記者川渝行」聯合採訪活動馬上就要結束。聯合採訪活動從7月12日正式啟動以來，經過9天8夜，走訪成都、資陽、德陽、廣安，重慶的璧山區、渝中區、渝北區等地，41位媒體朋友的足跡踏遍了川渝大地。

其中，成渝雙城經濟圈是大陸西部重鎮，馬曉光也表示，這次看到成都經濟東擴、重慶西移，成渝推動的創新經濟圈和示範區都可先行先試，未來也能成為往後複製典範。

▲▼ 國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 馬曉光希望透過兩岸媒體交流，增加兩岸同胞的溝通和瞭解。（圖／記者任以芳攝）

這次活動也採訪台資企業統一集團、聚力城半導體。馬曉光指出，大陸投資發展的機遇越來越多，在川渝有許多台商、台企投資經營，事業發展都非常好，並且敏銳把握雙城經濟圈未來商機，融入大陸新發展階段，貫徹新發展理念和構建新發展格局。

馬曉光進一步說，「台胞台商為兩岸經濟合作的貢獻、為大陸新的改革開放事業作貢獻，生動地印證兩岸同胞是命運共同體。」

最後，馬曉光強調，去年在疫情防控大背景下，我們的交流更重要的意義要把兩岸情況傳遞出去。這次採訪活動傳遞大陸的信息，相信未來兩岸媒體能夠把台灣的情況傳遞給大陸，增加兩岸同胞的溝通和瞭解，也是本次交流的最終意義。

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