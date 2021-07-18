快訊／6號颱風生成！烟花變猛了　最新路徑再南修「暴風圈逼近台」

▲熱帶低壓增強為今年第6號颱風「烟花」。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

今年第6號颱風正式生成！日本氣象廳罕見於18日凌晨3時將原位於菲律賓東方海面的熱帶低壓升格為「烟花」輕度颱風（澳門命名：In-Fa），最新一報路徑潛勢圖顯示，烟花的走向有稍微南偏修正，逐漸向台灣靠近修正，不過由於目前其移動速度極為緩慢，西奔的時間拉得更長。中央氣象局表示，烟花颱風未來將朝琉球洋面前進，目前較高機率朝更北方的海面行進，強度有機會發展到「中颱以上」接近台灣。

根據氣象廳觀測，18日凌晨3時熱帶低壓正式增強為今年第6號颱風「烟花」，目前正以緩慢的速度，向西北偏北方向移動，近中心最大風速18公尺，瞬間最大風速25公尺。

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中央氣象局預報員葉致均表示，烟花未來路徑會先往西北再以偏西方向前進，強度有機會發展到「中颱以上」接近台灣，19至20日（下周一至二）開始轉彎的時候為是關鍵時間點，路徑變動度很大，目前預期以偏北海面通過，21至22日（下周三至四）最接近台灣。

根據氣象局觀測，18日晚間8時烟花以時速9公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

▼氣象局預估烟花於21至22日最接近台灣，路徑不斷修正中。（圖／中央氣象局）

▼烟花成颱！路徑有南修趨勢逐漸逼近台灣。（圖／翻攝日本氣象廳）



▼暴風侵襲率北台灣突破20%。（圖／中央氣象局）



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