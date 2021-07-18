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變裝皇后申請紓困大逆轉！出道5年最大打擊：引以為傲的身分被否定

▲▼變裝皇后Yolanda申請紓困時第一時間被拒，後來情況大逆轉。（圖／IG：jiyao_aka_yolanda）

▲變裝皇后Yolanda申請藝文紓困第一時間被拒，後來情況大逆轉。（圖／IG：jiyao_aka_yolanda

記者林育綾／採訪報導

多年來，他以「變裝皇后」的表演工作為傲，在每次的演出背後，籌備、編排、妝髮服裝等設計上從不馬虎，不過今年申請藝文紓困時，第一時間因「條件資格不符、非紓困補助適用對象」遭到拒絕，讓他和同行夥伴都感到錯愕又難過，「難道不在窗明几淨的劇場或藝文場所表演，就被排斥嗎？」後來靠著陳情和爭取，紓困申請大逆轉，文化部最終認定變裝皇后也是藝文工作者。

▲▼變裝皇后Yolanda申請紓困時第一時間被拒，後來情況大逆轉。（圖／IG：jiyao_aka_yolanda）

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▲Yolanda申請藝文紓困，第一時間被「不符合資格、非紓困補助適用對象」遭拒。（圖／Yolanda提供）

Yolanda在5年前出道，從事變裝皇后表演工作，他解釋，這行在國外發展已經相當成熟，無論是舞台劇、時尚圈、影視作品，都能看到變裝皇后的身影，像是經典影片《沙漠妖姬》演員全是變裝皇后，幾年前很紅的《吉屋出租》裡頭也有這樣的角色；不過在台灣還沒有這麼普及，目前多半出現在酒吧、夜店、地下派對文化，也因此可能被人歸類在八大行業，「但我們所做的工作，確實是表演藝術工作者。」

▲▼變裝皇后Yolanda申請紓困時第一時間被拒，後來情況大逆轉。（圖／IG：jiyao_aka_yolanda）

▲他解釋，變裝皇后所做的工作，確實是表演藝術工作者。（圖／IG：jiyao_aka_yolanda）

變裝皇后(Drag Queen)最經典的演出是對嘴演唱，尤其是女歌手的歌曲，讓觀眾感受「性別倒置」的錯視感，不僅要精準對出歌詞意境，還要兼顧表演時的起承轉合、與觀眾的互動氣氛。特別是在他們的觀眾族群當中，有不少性向、性別特質也屬於小眾，較不被大眾接納，變得沒有自信，「所以當他們看到Drag Queen表演，勇於擁抱自己不同面向，還能被喜愛和欣賞，會覺得自己也被療癒了！

▲▼變裝皇后Yolanda申請紓困第一時間被拒，後來情況大逆轉。（圖／IG：jiyao_aka_yolanda）

▲他坦承，「最難過的不是沒辦法申請紓困，而是一開始被拒絕的理由」。（圖／IG：jiyao_aka_yolanda）

今年5月中疫情爆發後，八大行業暫時停業，藝文場館全面封閉，他也頓時間沒有任何收入，只能吃老本過日子，沒想到6月底申請藝文紓困時，第一時間卻被文化部以「不符資格條件，非紓困補助之適用對象」駁回，他承認當時的心情非常錯愕，「最難過的不是沒辦法申請紓困，而是被拒絕的理由，一直以來引以為傲的變裝皇后工作，竟然不被認定是藝文工作者」。

他也在臉書發文，「變裝皇后如果不是藝文工作者，那是什麼工作者？」、「難道不在窗明几淨的劇場或藝文場所表演，就被排斥嗎？」、「台灣藝文界，你們真的需要知道，變裝皇后表演需要的構思，絕對不比劇場工作者少」。

除了積極為自己的權益發聲，還tag林昶佐委員、文化部等單位，很多皇后也一起站出來互相幫忙，隨後他接到了文化部的電話，表示會再根據資料重新審核，最後終於認定「變裝皇后是藝文工作者」。

▲▼變裝皇后Yolanda申請紓困時第一時間被拒，後來情況大逆轉。（圖／IG：jiyao_aka_yolanda）

▲Yolanda說，出道以來最大的挫折「是這次的紓困事件」。（圖／IG：jiyao_aka_yolanda）

Yolanda說，自己多年來都待在「很厚的同溫層」裡，沒有因為這個身分受到什麼挫折，有時候裝扮走在路上，也不太會遭受異樣眼光，甚至當年跟媽媽出櫃時，媽媽「一次接受他兩個身分」（同志＋變裝皇后），但出道以來最大的挫折「真的是這次的紓困事件」。

他也說，網路上當然有酸民，有人會批評為何要扮成女生，這次也有酸民質疑他造假、炒新聞，甚至留言的人本身就是同志，讓他匪夷所思「我為什麼要靠這件事造假、炒知名度，這是大家權益的問題」。而變裝皇后「已經是少數族群中的少數」，所以對於這樣的結果，「我覺得是大家一起努力來的」。

▲▼變裝皇后Yolanda申請紓困時第一時間被拒，後來情況大逆轉。（圖／IG：jiyao_aka_yolanda）

▲他認為，結合生活經驗、美感、專業，能為他人帶來感動和思考的，就是藝術。（圖／IG：jiyao_aka_yolanda）

Yolanda說，很多人可能以為畫作、音樂⋯等才是藝術，但他心中認為的「藝術」，「是當你做了一件事能夠帶給人感動，而這件事結合了你的生活經驗和美感，也跟你的專業融合在一起，當你展現出來，能帶來喜悅和感動，且能夠啟發他人思考的時候，這就是藝術」。

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