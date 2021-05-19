「藝文補助專案」上路2天申請金額達6千萬！紓困3.0將盡快推出

▲文化部長李永得表示，將儘速推出藝文紓困3.0。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

針對疫情衝擊藝文產業，文化部17日啟動「藝文事業營運損失補助專案」，截至今（19）日上午8點為止，申請案件約230案，金額共累積約6000萬，眼看很快就會超過總規模6億；文化部長李永得表示，緊接會盡快推出「藝文紓困3.0」，更透露意圖向政院爭取超過50億，期望幫助更多藝文工作者，但仍要配合行政院整體計畫。

今立法院召開文化教育委員會，處理審查110年度有關文化部預算解凍案20案，邀請文化部部長李永得列席報告，並備質詢。而立委也紛紛關切關於疫情衝擊藝文產業，文化部相關補償措施。

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目前文化部推出「藝文事業營運損失補助專案」自5月17日至至6月17日受理，只要是我國設立登記或立案之法人、非法人團體或是負責人具我國國籍的商號（個人工作室），於110年5月11日起至6月8日所辦理的「展演」、「映演」活動，因受防疫措施升級而取消、延期或縮減席次，造成的營運成本及票房損失，都可申請，補助最高額度以250萬元為上限，但申請者遇有重大特殊或緊急情況，經審查小組及文化部審認者，不在此限。

而先前李永得提到，估計至6/8前藝文展演損失約6億，可斟酌補償約50%，以3億元規模特別經費補償；不過今日又透露規模為6億，但此數字為初步盤點後概估，不是精確數字，而文化部該專案也會視實際情況需求審核，而這些資訊全都會在網上公開，可受大眾公評。

由於有不少公（工）協會、表演團隊、藝術工作者反應，此次藝文補助專案，沒能全面涵蓋各類型藝文產業，也缺乏個人工作者申請管道。因此文化部表示，後續將配合政府整體防疫紓困及振興政策，爭取「藝文紓困3.0」預算，並充分參酌去年2次藝文紓困經驗，全面性照顧「各領域、各類型」藝文工作者度過疫情難關。

「藝文事業營運損失補助專案」線上申辦網址：https://grants.moc.gov.tw/online

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