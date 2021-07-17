新北鼓藝節Online上陣　鼓舞臺灣擊振人心一起「＋0」

▲優人神鼓於2020年在國家戲劇院演出「與你共舞」。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

受疫情影響！辦了15年「新北市鼓藝節」取消實體活動。為了鼓舞全國醫護人員及傳遞正面能量，新北市政府文化局特別用「鼓舞。臺灣」為主題，推出2021新北市鼓藝節的線上活動。自7月17日起自8月15日，號召大家一起上線參加「鼓舞祭」及接力上傳「鼓動人生」影片活動，為同島一命共同防疫的朋友們打氣加油，活動期間還有好康抽獎活動。



文化局長龔雅雯指出，千百年來，鼓樂就有祭神祈福意涵，也有鎮嚇敵人的效果，在今年特別的時刻，用鼓舞作為2021新北市鼓藝節的核心，藉由鼓樂來激勵民眾，一同祈求疫情遠離，鼓樂齊鳴擊振奮人心。

▲「身聲劇場」劇照。



龔雅雯表示，「鼓舞。臺灣」2021新北市鼓藝節線上活動，共有「鼓舞祭」、「鼓動人生」、「鼓輪鼓力」、「鼓療人心」四個鼓勵主題。其中，於「鼓舞祭」建構的虛擬舞台，匯聚超過10組如優人神鼓、身聲劇場等知名演藝團隊歷年精華影片，只要上線即可欣賞一流表演，虛擬舞台旁更設有市集區，凡拜訪市集可獲闖關密語，即有機會獲得價值200元超商禮券。

文化局說，在逛完市集、聽完鼓樂表演後，不妨至一旁沙灘區走走，悠閒渡假風讓人一掃疫情陰霾；「鼓動人生」主題則為IG串聯活動，邀請大家於IG帳號上傳秒數不限的肢體打擊樂影片，並TAG一到五位接棒的朋友，藉此鼓勵連結傳遞正能量。至於目前很夯的「鼓輪鼓力」主題，將邀請大家來線上開打，以各種敲擊樂器共同玩出節奏與旋律，就算沒有音樂細胞的人，也能享受到打鼓帶來的快樂！「鼓療人心」則介紹各項鼓療知識，例如開發智力、紓解壓力、提升免疫力等好處。

▲「TBE無極限男團」擔任線上活動特別嘉賓。



優人神鼓創辦人劉若瑀（現任優人神鼓藝術總監）表示，在疫情影響下所有的實體表演活動都暫停，對於表演團隊來說是非常大的打擊，這次非常感謝新北市政府文化局協助將實體表演轉為線上，讓民眾不出門也能夠觀賞到演出，這對於表演者來說是莫大的支持與鼓勵，對於將實體活動轉為線上化的發展深表支持。



文化局表示，這次活動還特別邀請TBE無極限男團拍攝社群活動示範影片，「TBE」是The Butterfly Effect「蝴蝶效應」的縮寫，原指在一個動態系統中，初始的微小變化，將能帶動整個系統長期且巨大的連鎖反應。自7月17日起，歡迎所有想看鼓藝表演、想展現自我，希望藉由鼓樂傳達祈福鼓舞的民眾，上線參與2021新北市鼓藝節一起同樂，詳情請上「2021新北市鼓藝節」活動官網。

▲「鼓舞祭」建構虛擬舞台，匯聚超過10組如優人神鼓、身聲劇場等知名演藝團隊歷年精華。

▲2021新北市鼓藝節以「鼓舞。臺灣」為主題，推出線上活動。

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