炎夏冰冰涼涼最好吃　新北三芝甜脆「蜜雪梨」開賣

▲新北三芝蔡興夫妻倆展示自家生產「蜜雪梨」禮盒。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市水梨開賣囉！豐水梨及蜜雪梨吃起來又甜又脆又多汁，最適合在炎炎夏日，享受透心涼的甜脆聖品！這裡教您享用水梨的訣竅，一定要記住當你從冰箱取出後，要趕緊趁著「豐水梨」或「蜜雪梨」冒出晶瑩的汗珠之前，大快朵頤這冰冰涼涼、又甜又脆的三芝水梨，相信這透心涼的滋味，盛夏不能錯過體驗。

農業局表示，三芝區「老實人的花果樹園」農場主蔡興原先從事服裝產業，退休後決定歸零返鄉種起果樹親近大自然，現年76歲的他已種植果樹約15年，起初返鄉對果樹一竅不通，因緣際會接觸三芝果樹產銷班學習種植果樹的技術，恰巧配合三芝地區得天獨厚砂質土壤的特性，開始了他種植水梨的生活，透過以山楂的基部嫁接蜜雪梨，再高接豐水梨花苞，成功讓約一公頃的果園在產季期間收穫滿滿。

農業局說，「水梨要好吃，根基就要紮的穩」，因此選用原生種的山楂當作砧木，蔡興笑著說，目前園區由夫妻兩負責栽培管理，兒子負責臉書行銷及接訂單，由於家中人力有限，每年於年初時間，果園裡總聚集了許多三芝果樹產銷班成員，一起幫忙嫁接水梨花穗，每年於6月下旬開始生產「豐水梨」，7月則陸續產出「蜜雪梨」。

▲新北三芝「豐水梨」。

蔡興表示，豐水梨的特色就是果肉細緻、水分多、甜度高；蜜雪梨則是台灣自行育成的品種，有著「4029」編號之稱，特色是果肉相對帶有脆感、甜度高但又有梨子本身的酸，夏天冰冰涼涼的吃相當消暑，今年果樹開花期間配合雨水較少的因素，產量可達到接近2萬台斤，而且品質相當優良。

目前因家中人力有限，蜜雪梨果園也推出「認養果樹」體驗，主要是以每年9000元／株的方式，開放民眾認養蜜雪梨果樹，並且保證讓認養者至少可帶回60台斤的蜜雪梨，果實採收後再協助運送至認養者家中。蔡興表示，目前正逢疫情期間，透過開放認養果樹方式，仍然讓大家可以遠端參與梨的栽培管理，同時也能吃當地的新鮮蜜雪梨。

農業局長李玟表示，新北市梨產業主要集中在三芝、淡水、八里等地區，栽培面積約10公頃，年產量約12萬台斤，新北市輔導農民以友善方式栽培，實踐安全期採收及輔導農民申請相關驗證。今年預計到8月初陸續是三芝、八里、淡水區豐水梨及蜜雪梨盛產季節，想要品嚐鮮脆多汁、甜而不膩的梨子，要趕緊把握時機搶購囉!相關訂購資訊可在「美味農業得來速」查詢，或到「老實人花果樹園」臉書粉專訂購。

▲新北三芝「老實人花果樹園」蜜雪梨果園。

美麗最大的祕密

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