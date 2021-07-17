　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

炎夏冰冰涼涼最好吃　新北三芝甜脆「蜜雪梨」開賣

▲炎夏冰冰涼涼聖品最好吃 新北三芝甜脆「水梨」開賣。（圖／新北市農業局提供）

▲新北三芝蔡興夫妻倆展示自家生產「蜜雪梨」禮盒。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市水梨開賣囉！豐水梨及蜜雪梨吃起來又甜又脆又多汁，最適合在炎炎夏日，享受透心涼的甜脆聖品！這裡教您享用水梨的訣竅，一定要記住當你從冰箱取出後，要趕緊趁著「豐水梨」或「蜜雪梨」冒出晶瑩的汗珠之前，大快朵頤這冰冰涼涼、又甜又脆的三芝水梨，相信這透心涼的滋味，盛夏不能錯過體驗。

農業局表示，三芝區「老實人的花果樹園」農場主蔡興原先從事服裝產業，退休後決定歸零返鄉種起果樹親近大自然，現年76歲的他已種植果樹約15年，起初返鄉對果樹一竅不通，因緣際會接觸三芝果樹產銷班學習種植果樹的技術，恰巧配合三芝地區得天獨厚砂質土壤的特性，開始了他種植水梨的生活，透過以山楂的基部嫁接蜜雪梨，再高接豐水梨花苞，成功讓約一公頃的果園在產季期間收穫滿滿。

農業局說，「水梨要好吃，根基就要紮的穩」，因此選用原生種的山楂當作砧木，蔡興笑著說，目前園區由夫妻兩負責栽培管理，兒子負責臉書行銷及接訂單，由於家中人力有限，每年於年初時間，果園裡總聚集了許多三芝果樹產銷班成員，一起幫忙嫁接水梨花穗，每年於6月下旬開始生產「豐水梨」，7月則陸續產出「蜜雪梨」。

▲炎夏冰冰涼涼聖品最好吃 新北三芝甜脆「水梨」開賣。（圖／新北市農業局提供）

▲新北三芝「豐水梨」。

蔡興表示，豐水梨的特色就是果肉細緻、水分多、甜度高；蜜雪梨則是台灣自行育成的品種，有著「4029」編號之稱，特色是果肉相對帶有脆感、甜度高但又有梨子本身的酸，夏天冰冰涼涼的吃相當消暑，今年果樹開花期間配合雨水較少的因素，產量可達到接近2萬台斤，而且品質相當優良。

目前因家中人力有限，蜜雪梨果園也推出「認養果樹」體驗，主要是以每年9000元／株的方式，開放民眾認養蜜雪梨果樹，並且保證讓認養者至少可帶回60台斤的蜜雪梨，果實採收後再協助運送至認養者家中。蔡興表示，目前正逢疫情期間，透過開放認養果樹方式，仍然讓大家可以遠端參與梨的栽培管理，同時也能吃當地的新鮮蜜雪梨。

農業局長李玟表示，新北市梨產業主要集中在三芝、淡水、八里等地區，栽培面積約10公頃，年產量約12萬台斤，新北市輔導農民以友善方式栽培，實踐安全期採收及輔導農民申請相關驗證。今年預計到8月初陸續是三芝、八里、淡水區豐水梨及蜜雪梨盛產季節，想要品嚐鮮脆多汁、甜而不膩的梨子，要趕緊把握時機搶購囉!相關訂購資訊可在「美味農業得來速」查詢，或到「老實人花果樹園」臉書粉專訂購。

▲炎夏冰冰涼涼聖品最好吃 新北三芝甜脆「水梨」開賣。（圖／新北市農業局提供）

▲新北三芝「老實人花果樹園」蜜雪梨果園。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

快訊／萬里飛行傘意外奪命！男迫降失敗高處摔落　送醫搶救不治

絕命畫面曝！環島回程逆撞垃圾車　高雄26歲女騎士魂斷台2線

傻賊闖樓驚見「滿屋子都警察」　躲廁所2hrs拆窗被逮才知門沒鎖

來回輾壓黑狗2次致死再踹一腳　駕駛不起訴！基隆市議員重砲轟檢

ET快訊
快訊／台南2歲女童遭父親開車撞倒！頭顱遭輾變形　送醫不治亡
台灣熱門貼圖排行榜出爐！18-24歲最愛用「這一款表情符號」
只要3秒！正妹傳授必勝勾人技巧　「口罩教學片」百萬網友嗨了
板橋小吃攤氣爆！廚師肉身保護老闆　被當場炸飛嚴重灼傷
德國百年洪水釀160死　小鎮陷巨大天坑「整棟房遭沖毀」
北市+1「防疫戰已到最後階段」　柯文哲拋4大戰術：爭取最後勝
39歲八點檔女星屬「第九類」排到AZ殘劑！　打完10小時出現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北鼓藝節Online上陣　鼓舞臺灣擊振人心一起「＋0」

炎夏冰冰涼涼最好吃　新北三芝甜脆「蜜雪梨」開賣

雲林斗六「人文夜市」直擊！微解封人潮多　攤商笑度週末

台大金山分院感謝各界捐物資　力挺醫護堅守北海岸共同抗疫

快訊／高雄女接種AZ後送醫！抽搐、呼吸急促　衛生局曝真實情況

嚴守市場及大賣場防疫措施　台南便利送訂購 1個半月業績破870萬

南投假日拚疫苗覆蓋率　造冊與預約民眾分流避免重演群聚

民怨領不到紓困！　前立委鄭寶清籲全民普發1萬

平衡各社區接種站量能　鄭文燦：青埔民眾可至大園高中施打疫苗

弱勢長輩無手機怎線上學習？　弘道社工挨家挨戶這樣做

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

高雄工人趕開工前簽到吃早餐　監視器拍「沒戴安全帽」遭罰6千

最強課長！玩3年「砸1.4億台幣」 天堂M特發尊榮感謝信...網看傻

見蟑螂躲冷氣口！急叩男友救援 拿橡皮筋擊落「掉碗堆」兩人嚇瘋

新北鼓藝節Online上陣　鼓舞臺灣擊振人心一起「＋0」

炎夏冰冰涼涼最好吃　新北三芝甜脆「蜜雪梨」開賣

雲林斗六「人文夜市」直擊！微解封人潮多　攤商笑度週末

台大金山分院感謝各界捐物資　力挺醫護堅守北海岸共同抗疫

快訊／高雄女接種AZ後送醫！抽搐、呼吸急促　衛生局曝真實情況

嚴守市場及大賣場防疫措施　台南便利送訂購 1個半月業績破870萬

南投假日拚疫苗覆蓋率　造冊與預約民眾分流避免重演群聚

民怨領不到紓困！　前立委鄭寶清籲全民普發1萬

平衡各社區接種站量能　鄭文燦：青埔民眾可至大園高中施打疫苗

弱勢長輩無手機怎線上學習？　弘道社工挨家挨戶這樣做

菊池雄星先發對大谷翔平　明星賽歡樂同框後同場對決

微解封第一個週末！九份老街人潮曝光…監管員沿街喊「保持距離」

雙颱同生？「準烟花」剎車走向詭譎　關鍵轉彎8縣市暴風侵襲率↑

快訊／台南2歲女童遭父親開車撞倒！頭顱遭輾變形　送醫不治亡

41歲高圓圓嫁趙又廷6年！　片場被拍「手狂摸微凸小腹」疑懷第二胎

MLB運彩分析／水手@天使　學長菊池狀態佳學弟大谷要更拚

宜蘭部分室外泳池竟提早解封　王婉諭揪這公文釀中央地方認知落差

HONDA「超級運動重機」不惜請假都要騎到　性能高超勝過750殺手

韓網瘋傳「2021下半年戀愛運勢」測驗　一秒看出脫單「好運日期」

新北鼓藝節Online上陣　鼓舞臺灣擊振人心一起「＋0」

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

地方熱門新聞

高雄女打AZ後抽搐呼吸急促送醫！

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

台中三越確診男　2處新足跡曝光

高雄男打完疫苗猝死！衛生局回應了

AZ施打Day2　鄭文燦籲：18歲↑踴躍登記接種意願

斗六人文夜市微解封　人潮多攤商笑了

５天銷售萬顆　彰化鳳梨仙子暖舉感動

迎戰微解封第一個周末　陽明山國家公園管制攻略曝

他臉上擺明「我好慌」　一查原來做了2件壞事

花蓮強化救人救災時效　試辦「緊急車輛告警」路口

疫苗混打會更好？　鄭文燦：中央未同意

遭批疫苗覆蓋率吊車尾　花蓮縣府：非6都第一

南投造冊與1922預約　分流避免重演群聚

不讓香菜皮蛋專美　台主廚推「雞佛披薩」

更多熱門

相關新聞

台大金山分院感謝各界捐物資　力挺醫護共同抗疫

台大金山分院感謝各界捐物資　力挺醫護共同抗疫

台大醫院金山分院為新北市萬里、金山、石門及三芝等四區的重要醫療重心，一肩扛起北海岸新冠肺炎篩檢及治療的重責大任。院長張志豪代表院方，感謝各界力挺第一線醫護人員，守護北海岸鄉親生命健康。

打疫苗增2死！新北男打莫德納2周後猝逝　婦打AZ嘔吐亡

打疫苗增2死！新北男打莫德納2周後猝逝　婦打AZ嘔吐亡

快訊／新北今+5「中和3、深坑板橋各1」

快訊／新北今+5「中和3、深坑板橋各1」

LIVE／726降級可能性高　侯友宜說明新北「+5」案例

LIVE／726降級可能性高　侯友宜說明新北「+5」案例

新北今預約率達九成　侯友宜：AZ莫德納都有保護力

新北今預約率達九成　侯友宜：AZ莫德納都有保護力

關鍵字：

新北三芝水梨

讀者迴響

熱門新聞

江啟臣：逾700人枉死　張忠謀「這番話」戳破蔡英文謊言

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

鳳梨放閃認愛長腿女友！女方「超正臉蛋曝光」

27歲正妹日扛2000袋水泥！被挖「開千萬超跑」說謊身世

《還珠》小燕子本來是她！女星哭被套路

鳳梨護愛7個月見家長！女友「超狂職業曝」

環島回程擦撞垃圾車！高雄26歲女「台2線」慘死

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

陳時中公布微解封「車內飲食規定」

陸爆人感染「猴B病毒」亡　患者曾解剖猴子

洗完澡不穿內褲！她讚「分泌物全沒」　網加碼2做法…醫驚

快訊／今本土增8例！三級警戒以來首見個位數

層出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

年輕妹陪男友跑外送　照片一出萬人戰翻

即／台中確診者去過花旗銀行　市府緊急清消

更多

最夯影音

更多
夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法
女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面