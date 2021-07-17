LIVE／726降級可能性高！新北今+5　侯友宜最新說明

記者徐政璿／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增8例本土病例，以新北市5例為最多，其次為台北市、桃園市及台中市各1例；指揮官陳時中直言，三級警戒至7月26日降級的可能性很高。新北市長侯友宜15時將召開防疫記者會說明最新防疫情形，《ETtoday新聞雲》全程直播。

新北市7月16日起全面採用中央「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」預約，安排從7月16至17日以及7月19至21日共5天進行施打。經統計這一波新北市登記意願人數共23萬3千人，預約人數19萬5千人，預約率82%，7月16日第一天約有4萬多人完成接種。

新北市規劃安排了30處中大型社區接種站、29區衛生所、36家醫院及262家診所共達357處接種點，方便民眾可以依需求預約施打。

新北市長侯友宜17日前往三峽區北大國小疫苗接種站關心疫苗接種情況，依各場域預約統計來看，診所及衛生所預約率高達九成以上，社區接種站及醫院平均則為七成五，要特別謝謝所有接種點工作人員及醫護人員辛勞，細心規畫安排舒適的施打動線和環境，守護民眾健康。

侯友宜提醒，疫苗接種後一般約2週後身體開始產生保護力，當群體中超過一定比例的人因接種疫苗或而對疾病有抵抗力，將可大幅降低疾病傳播力，達到群體免疫效果，現行國內施打的不論AZ或是莫德納兩種疫苗都可提供足夠的保護力，鼓勵符合資格的市民朋友儘快接種疫苗，保護自己也是保護大家。新北市衛生局提醒，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記，才能在接到簡訊通知後進行預約。系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。

第三輪意願登記延長至7月19日中午12時進行第三輪結算，並自7月20日起陸續以簡訊通知符合資格的民眾進行預約接種，可接種疫苗為AZ疫苗，呼籲民眾收到簡訊通知者，請備妥健保卡、讀卡機，進行線上預約。也可以運用「健保快易通」APP，或是持健保卡，在超商事務機、各地區衛生所、以及參加該系統服務之健保特約藥局，進行預約登記。

預約成功的民眾，應備妥身分證及健保卡，如為第二劑接種者，亦請攜帶接種紀錄卡，依照預約的時段前往接種站施打，以避免人潮擁擠及群聚，現場等待時，請全程戴口罩及保持社交距離。

▼ 本土確定病例發病趨勢 。（圖／指揮中心提供）

▼新北市長侯友宜召開防疫應變會議。（圖／市府提供）