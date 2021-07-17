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下周恐有雙颱！李富城警告「藤原效應」　準烟花可能離台灣很近

▲▼「烟花」颱風即將生成，氣象專家李富城分析。（圖／翻攝自YouTube）

▲「烟花」颱風即將生成，氣象專家李富城分析，恐有2颱風產生「藤原效應」。（圖／翻攝自YouTube）

記者賴文萱／台北報導

位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓，最快今晚生成第6號颱風烟花，不過未來路徑變動大，侵台與否備受關注。資深氣象主播李富城今（17）日以美國全球天氣預報系統的預報出分析，在準烟花生成後，後面還會有一個新颱風，2個颱風將產生「藤原效應」，這也會使準烟花路徑更往南偏，若颱風從花蓮進入台灣，屆時南部雨水就會嚴重，目前看起來有這個疑慮，不得不防。

▲▼「烟花」颱風即將生成，氣象專家李富城分析。（圖／翻攝自YouTube）

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▲準烟花強度有機會達中颱以上，未來路徑變動度仍大。（圖／翻攝自YouTube）

李富城今拍影片分析未來颱風動態，目前台灣東方有個熱帶低壓很快就會變成颱風，初步看起來是往西北西方向走，經過台灣北部近海，到中國大陸去。但是歐洲中期天氣預報以及美國全球天氣預報系統預報，對路徑分歧很大，他也因此有不太一樣的看法。

李富城說，根據美國天氣預報系統的預報，會有2個颱風同時出現，也就是20日時，在烟花颱風旁邊還會有個熱帶低壓生成，將成一個新颱風，這個颱風生成以後就影響非常大，會產生藤原效應，讓颱風一個往南偏、一個往北偏。

▲▼「烟花」颱風即將生成，氣象專家李富城分析。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼「烟花」颱風即將生成，李富城分析後面還會有一個颱風，形成藤原效應。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼「烟花」颱風即將生成，氣象專家李富城分析。（圖／翻攝自YouTube）

若烟花颱風受藤原效應影響，22日將走到台灣東方也就是花蓮附近，這是對台灣非常不利的走向。李富城表示，颱風對台灣有影響的時間點落在21-22日，若後續從花蓮進到台灣，那南部雨水就會非常非常嚴重，從現在到22日，也僅5-6天時間很短，提醒各位朋友要特別注意。

但李富城重申，這只是一個國外預測，還沒辦法確定往哪方向走，先提供大家一個資訊，因為目前看起來有這個疑慮，不得不防，要讓大家預先了解，也可以預先預防。

▲▼準烟花颱風7/17 0800潛勢路徑。（圖／中央氣象局）

▲準烟花颱風7/17 0800潛勢路徑。（圖／中央氣象局）

氣象預報員葉致均則表示，因為目前處於大低壓帶環境，當中可能有些熱帶低壓系統發展，確實有些模式有做出這樣的現象，但後期分歧度很大，另個系統不見得會發展起來，下周將持續觀察是否有新系統生成，若有的話，對於路徑多少會產生變動。

至於準烟花颱風未來路徑，最新預報是會先往西北再以偏西方向前進，強度有機會發展到中颱以上接近台灣，19-20日開始轉彎的時候為關鍵時間點，路徑變動度很大，目前預期以偏北海面通過，21-22日最接近台灣。

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