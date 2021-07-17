微解封上山遇黑熊驚天吼！山友嚇折返　林管處教應變：不是裝死

▲有山友趁微解封的首個周末去德芙蘭步道，竟然聽到黑熊吼叫聲。（圖／翻自肉腳登山隊臉書）

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情指揮中心宣布13日起微解封，有山友趁著今天周末到和平區松鶴部落後山的德芙蘭步道，享受山林健行樂趣，不料竟然聽見疑似有2隻台灣黑熊的吼叫聲，嚇得趕緊折返下山，還在臉書貼文呼籲大家別上山。

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▲▼德芙蘭步道沿途風景優美。（圖／東勢林管處提供）

由於疫情因素，不少國家公園和旅遊景點都嚴禁民眾進入，時日一久，沒了人味，使得野生動物大膽的成群出現，且往低海拔活動，1名山友一大早就在臉書PO文提醒，「谷關東卯山德芙蘭步道有熊叫聲很近應該有兩隻，請大家注意已折返」。

不少網友紛紛留言，「三級警戒封山把自然還給牠們果然都跑出來了」、「那個本來就是他們的地方，是我們愚蠢無知的人類在打擾他們」、「就是要大家不要貿然上山之意」，有人也附和「某次下午3~4點時下山經過也有聽到」，更有人想揪團去看看。

德芙蘭步道位於和平區博愛村松鶴德芙蘭部落後山附近，步行約3小時，步道大部分路段為台電保線道路，沿著東卯山東南面大崩壁裙裾修建，東臨大甲溪，步道上偶有大石堆疊，得手腳並用攀爬而上，沿途可見大葉楠、櫸木及茄苳巨木，還有粗壯的爬藤植物，是步道最大的特色。

東勢林管處表示，大雪山及谷關一帶山區、步道原本就是黑熊活動熱區，德芙蘭步道生物資源豐富，請登山民眾在森林或步道若遇台灣黑熊，應保持安靜，慢慢離開，勿大聲喧嘩，以免遭受攻擊，並且請民眾注意防疫措施，保持社交距離，全程佩戴口罩勿超過10人群聚，為尊重在地居民意願，防疫期間請民眾暫勿進入鄰近步道之部落及社區。

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