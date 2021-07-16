台南打疫苗恐怖人龍曝！「頭到尾」騎機車2分鐘　黃偉哲說話了

▲台南有婦人拍下民眾排隊打疫苗的影片，人龍綿延近1公里長。（圖／翻攝自蔡正元臉書，下同 ）

記者林悅／台南報導

台南一名婦人拍下一段民眾排隊打疫苗的影片，民眾為了打疫苗排隊人龍綿延近1公里長，婦人騎機車從人龍尾端開始拍到起始點疫苗接種站，約花2分鐘才騎到，這段影片被前立委蔡正元以「台南打疫苗」轉PO在臉書，台南市長黃偉哲表示，因民眾跨區未預約、搶打莫德納疫苗造成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲7月10日在協進國小協進館辦理第2場次中型疫苗接種服務，台南市民政局指出當天因很多人都沒有預約，且跨區直接來排隊，才會出現排隊人龍及施打糾紛。（圖／記者林悅翻攝）

國民黨前立委蔡正元深夜在臉書PO出一段影片，寫下「台南打疫苗」，影片中負責拍攝的婦人和騎車的友人，目擊長長的排隊人龍，決定將這誇張的場景記錄下來。只見婦人一開頭說「好！這是頭」，一路騎到隊伍起始點，約花了近2分鐘的時間。

▲台南有婦人拍下民眾排隊打疫苗的影片，人龍綿延近1公里長。（圖／翻攝自蔡正元臉書，下同 ）

台南市政府指出，影片中的施打站係台南市中西區協進國小的中型施打站周邊，7月1日起莫德納疫苗撥配接種，開放給75歲以上、65歲以上原住民、孕婦，中西區長者可在17家合約醫療院、所辦理電話預約登記，並依各醫療院、所通知之時間前往接種疫苗。為提高疫苗施打量能，中西區公所與衛生所7月3日已於協進館開設中型疫苗接種站，為75歲以上長者、65歲以上原住民施打疫苗，7月10日在協進國小協進館辦理第2場次中型疫苗接種服務，為65歲以上長者、55歲以上原住民施打疫苗，影片是10日當天65歲以上民眾搶打莫德納疫苗的排隊場景，當天因很多人都沒有預約，且跨區直接來排隊，才會出現排隊人龍及施打糾紛。

對於蔡正元前立委貼文台南市疫苗施打混亂，台南市長黃偉哲說，謝謝蔡正元前輩的指導，黃偉哲：「許多人沒有預約，再加上搶打莫德納疫苗，才造成混亂。」黃偉哲指出，很多因為疫苗施打的倉促和民眾真的非常踴躍的要施打，造成一些暫時性的擁擠，但是我們已經做出改善，而且改善之後台南還有許多好的施打點包括奇美博物館、美術館二館、市立總圖、許石音樂圖書館，這些都是非常優質的施打點，有機會蔡委員也可以來參觀參觀。

黃偉哲說，不過既然要看待疫苗施打的狀況，我們也需要一視同仁的看一看，看過去在雙北，光是一個預約就讓民眾預約的滿肚子火，有一些國民黨執政的縣市施打起來很亂，像新竹縣、南投縣，還有其他的縣市，其實也都有，所以，問題如果發生我們去克服修正就好，那還是要用一致的標準來審視所有的縣市會比較好。

▲台南市衛生局表示，已經啟動的1922公費疫苗預約平台，民眾都必須要登記預約接種的時間地點才能到場施打，不會再出現未預約就前往的人潮情形。

對於民眾質疑沒有派員維護外面排隊注射秩序一事，黃偉哲指出，有些因素不是市府能控制的，市府會盡量來降低民眾的不滿，譬如說他沒有預約就來打，我們就會委婉的勸告他，那有些是我們能控制的，譬如說維持現場的社交距離，讓人潮不要太聚集，造成群聚，這個是市府能控制的，不管是市府能控制的，或是市府不能控制的，都希望說慢慢的把施打秩序做的更好，他謝謝許多市民朋友們和許多前輩們的指教。

▲台南市民政局證實協進國小中型施打站排隊人龍，係因民眾跨區及沒有預約就來現場排隊搶打莫德納疫苗造成。

台南市衛生局回應表示，已經啟動的1922公費疫苗預約平台，民眾都必須要登記預約接種的時間地點才能到場施打，不會再出現未預約就前往的人潮情形。

據了解，「台南打疫苗」影片在網路上曝光後，眾人全看傻，紛紛留言，「排到天荒地老」、「這是群聚？沒有保持安全距離」、「民眾沒打到疫苗之前就已經被折騰個半死了，難怪台灣打疫苗的死亡率會這麼高了！」、「打個疫苗都像是在行乞一樣」、「老人什麼撐得下去，糟蹋人」。

「Jo Malone」居家香氛蠟燭