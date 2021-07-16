快訊／北市+14「士林緊追萬華」 12區確診數曝光

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日公布國內新增29例本土病例，分布以台北市14例最多，其次為新北市11例；另新增4人病逝。對此，台北市長柯文哲下午記者會進一步透露北市本周確診分布，其中萬華區7例為最多，其次士林區4例。

柯文哲說，PCR檢測到中央公布還有2到4天的時差，每周看比較準確；目前已在防疫旅館發現很多印度Delta變種病毒株，現在是靠嚴格的邊境管制擋下，不小心可能會進入社區。

柯文哲強調，有疫苗就打，不要再等莫德納，有機會可以打就去打，不要想東想西，拜託市民朋友不要天三撿四。

根據北市府依照發病日統計的最新數據，北市7月11日至今共21人確診，分布為松山區0例；信義區3例；大安區0例；中山區3例；中正區1例；大同區1例；萬華區7例；文山區1例；南港區0例；內湖區1例；士林區4例；北投區0例。

7月4日至7月10日共79人確診，分布為松山區4例；信義區11例；大安區7例；中山區5例；中正區0例；大同區2例；萬華區39例；文山區4例；南港區1例；內湖區2例；士林區4例；北投區0例。由於這項數據為台北市採發病日統計，每日確診數會與中央公告不同。

針對今日新增的本土案，指揮中心則表示，新增的29例本土病例（其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為17例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於7月5日至7月15日。個案分布以台市14例為最多，其次為新北市11例、桃園市2例、宜蘭縣及彰化縣各1例；其中21例為已知感染源、4例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增4例死亡個案，均為男性，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月24日至6月16日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於7月9日至7月14日。