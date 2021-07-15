內湖IKEA「停業1天變3天」　誠品地下街因確診7／15緊急停業

▲IKEA內湖店發現確診者足跡，原定停業一天，再公告停業延長。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（7／15）宣布新增14例本土，而今晚北市府又公布台北車站地下街陸續有3人確診，位於人潮較多的K區誠品地下街則有2例，要求群聚風險較高的誠品地下街區域停業3天，另有確診者足跡至內湖IKEA跟COSTCO，原要求停業一天，也「加碼」要業者停業3天靜置。

現中央每日公布的台灣確診總體人數連續百例以下，甚至近日僅10多例，而台北市確診足跡、確診者卻接連爆，北市府在7／14晚間有消息傳出，確診者曾至內湖IKEA與好市多COSTCO，通知業者並要求停業，IKEA也已證實7／14晚間消毒，7／15停業一天消息，而業者官方粉絲團又再今下午宣布「加碼停業」到7／17，據悉內湖好市多也相同延長停業共3日。

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北市府7／15再宣布台北地下街陸續出現3名確診，其中屬於誠品地下街的K區則有2例，評估後宣布今起至7／18停業3天。

對此，IKEA表示收到通知，故再停業至7／17，會配合政府政策再行調整；誠品則未接電話，無法取得回應，但官方網站上已公布小字，表示站前店與捷運段將從7／15至7／18停業3天。

▲誠品停業公告。（圖／翻攝誠品官網）