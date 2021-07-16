萬海1員工染疫　陳時中：符合「這條件」才會針對個別場所作回答

▲貨櫃三雄萬海航運資料照。（圖／萬海提供）

記者嚴云岑／台北報導

貨櫃三雄萬海航運今（16）日傳出1名員工確診，指揮中心指揮官陳時中今（16）日在記者會上被問及此事時表示，之後除非有特別群聚，否則不再針對個別場所作回答。

萬海航運在爆出染疫後發聲明回應，確診員工為松江辦公室同仁，上班期間並未接觸外界客戶，且依規定全程配戴口罩，正依照衛生主管機關指示進行相關治療。自疫情以來，公司一直持續遵循依照各地政府的防疫規範，及要求執行分流居家辦公，公司目前正常營運中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為保障客戶及員工健康安全，萬海隨即依衛生主管機關及公司防疫作業規範，立即採取各項緊急處置措施，包括於7/15晚間立即針對辦公室及公共區域完成全面消毒作業，並於7月16日（五）啟動松江辦另一組少數必要同仁到辦之上班機制，確保營運不中斷，並將持續落實自主健康監測。

萬海表示，公司審慎因應嚴峻的疫情強化防疫管理，實施AB分組上班、全程配戴口罩、採行實聯制、確實執行體溫量測及手部消毒、視訊會議、暫停業務人員實地拜訪客戶等措施，營業櫃檯加裝透明隔板，也為員工投保防疫保單，並於每週末進行環境消毒作業，將持續關注疫情變化滾動式精進各項防疫措施。

♡《痛痛飛走了》：防疫健康新知，醫藥記者說給你聽♡



Apple Podcast｜Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Google Podcast