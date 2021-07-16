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「混打」保護力＞2劑BNT！名醫籲開放：讓高危險族群先來

▲▼新冠肺炎AZ牛津疫苗3/22全台醫護人員率先開打，一早新北市長侯友宜便到亞東醫院視察疫苗開打情形。亞東醫院院長林芳郁以身作則帶頭接受AZ疫苗接種，院內許多醫護人員也紛紛響應排隊接受AZ疫苗施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲沈政男醫師認為，混打已是趨勢。（圖／記者湯興漢攝）

文／沈政男／衛福部草屯療養院醫師

【混打是有限疫苗的最佳運用 高危險群先開放混打】

新冠疫苗混打的呼聲越來越高，甚至有長者鑽漏洞賺得混打，顯見指揮中心要再抵擋這股民意浪潮，勢必越來越難。

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以混打取得較好的免疫力，早已經是對抗病毒傳染的重要疫苗施打模式。不少病毒性疫苗，只打一劑的保護力不夠好，自然想到多打一、兩劑，藉由「第一劑促發、第二劑補強」的原理，產生更好的免疫反應。後來，因為同樣劑型一打再打，效果也不夠好，於是想到混打不同的劑型，比如先打病毒載體式、再打次蛋白疫苗，結果發現抗體免疫與細胞免疫兩種免疫機制都增強，保護力遠勝同劑型補打。

何以目前市面上的新冠疫苗，多數要打兩劑？就因只打一劑的保護力不夠好，而採用「促發與補強」疫苗模式。一個藥廠只研發一種疫苗，當然採用同劑型補打，但等到其他疫苗也上市，自然有人想到混打模式。

歐洲最開始採用混打，乃因病毒載體式AZ疫苗打了一劑以後，發現有血栓副作用，因此想到第二劑改打mRNA疫苗BNT或莫德納，後來發現混打以後，竟然中和抗體效價與變種病毒保護力，比兩劑AZ疫苗更好，因此陸續有歐美國家將混打列為官方建議的施打策略。

▲▼台北市政府實行「北捷專案」，10日在新光醫院團隊設置的科教館接種站安排包括站務、行車、清潔及保全人員等捷運第一線工作人員施打疫苗，莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲從疫苗管理的角度來看，沈政男認為「開放混打等於多了一種施打選擇，可提升施打意願」。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心目前反對混打的理由，是「欠缺實打試驗、只有AZ混BNT數據」，若果如此，為何國產疫苗可以採用免疫橋接方式，由中和抗體效價來推論保護力？為何也有人說，同是次蛋白疫苗的Novavax可佐證國產疫苗保護力？

事實上，混打的中和抗體效價試驗，在國外已有數篇論文證實，而且細胞免疫，甚至比兩劑BNT更高；此外，莫德納與BNT來自同樣的專利技術，沒有理由不能彼此沿用試驗結果。

指揮中心表示，「待三個月後國內混打試驗結果公布再做考慮」，但是目前狀況是，已經有好多第一劑打AZ的人，企盼第二劑能打莫德納或BNT，尤其是醫療人員，幾乎人盡皆知若要對Delta病毒株產生夠好保護力，第二劑打mRNA疫苗是更好選擇。

雖然打兩劑AZ或許也能夠預防Delta重症，仍須考慮病毒繼續變種，以及傳染給他人的風險。

從疫苗管理的角度來看，開放混打等於多了一種施打選擇，可提升施打意願，壞就壞在台灣疫苗取得青黃不接，若再讓民眾自選，就怕AZ過剩，而mRNA疫苗短缺。然而，混打趨勢已經難擋，未來勢必有好多打了第一劑AZ的人採取觀望，造成第二劑施打率嚴重低落。

指揮中心必須針對混打趨勢及早調整疫苗施打對策，比如先讓高危險族群接受混打，剩餘莫德納再開放給一般族群。將要進口的一千萬劑BNT也應考慮用於混打，一來可「促銷」AZ，再者，也讓有限疫苗發揮最大保護力。至於青少年打BNT，歐盟已經講得很清楚，應先讓年長族群取得夠好保護力，行有餘力再讓重症比率極低的青少年施打疫苗。

本文經授權轉自：《沈政男》臉書

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