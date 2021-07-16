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GG救星！男因車禍8年不舉　醫生植入「這東西」站起來了

▲▼內褲,男人,脫褲子,下體,生殖器,陰莖,男性,性功能。（示意圖／CFP）

▲小呂8年來飽受陽痿之苦。（示意圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸深圳有一名28歲的青年小呂，因8年前一場車禍，導致骨盆骨折合併尿道斷裂，讓「下體」出現羞於啟齒的後遺症。據《深圳特區報》報導，在時隔多年後，小呂在深圳大學總醫院團隊的幫助下，實施「陰莖起搏器」植入手術，幫助他重新「站起來」，成為當地少見的成功案例。

據了解，2013年時，剛滿20歲的小呂因一次車禍，導致骨盆骨折合併尿道斷裂，當時他不得不動手術，從膀胱另開一條管子才能排出尿液，後骨折雖慢慢癒合，也重拾自主排尿功能，但車禍後導致的「嚴重勃起功能障礙」，仍伴隨他一生。

▲▼醫生正在為小呂進行手術。（圖／取自深圳特區報）

▲醫生正在為小呂進行植入陰莖起博器的手術。（圖／取自深圳特區報）

在接受長期心理治療、藥物治療、真空負壓吸引等手段無果後，作為一名重度陽痿（ED）患者的小呂，生理和心理飽受雙重折磨。

據報導，2021年初，貴州一名醫生建議他到深圳大學總醫院泌尿外科求診，經該院泌尿外科主任孫中義檢查後，認為小呂的情況「有機會、有辦法」透過植入陰莖起搏器解決，後順利手術成功。

當事人自述，術後恢復良好，對生活也有了新的規劃，希望自己能好好工作，讓爸媽放心，早日娶妻生子。

陰莖起搏器是一種可以植入人體的人工器官，與心臟起搏器、女性隆胸矽膠假體、人工關節類似，該技術有40多年歷史，於1999年在中國大陸開始被使用。在美國，該手術每年約進行3萬例，但在中國這類技術並不常見，每年還不到200例。

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