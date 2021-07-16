　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

慧眼看天下／缺不停？ 全球進入大缺糧時代？


新聞節目中心／綜合報導

自從新冠疫情發生至今，全世界為了對抗新冠病毒，不得不採取封城、鎖國的方式以求自保，雖然對阻止病毒的擴散有一定的效用，但也因為人們不能出門、貨物無法自由流通，造成了全球各地的糧食供給出現問題。根據聯合國數據，2019年全球就有近6.9億人口長期處於飢餓、有1.35億人口屬於重度飢餓，這個數字預計還將再創新高；原因主要與戰亂、衝突和極端天候有關，《慧眼看天下》第155集為您整理近期全球糧食主要遭遇的問題，並邀請總部設在馬來西亞的全宇生技控股有限公司董事長彭士豪先生，到節目中跟主持人黃寶慧一起聊聊如何在傳統農業裡賺到滿滿綠金。

▲▼全球缺糧（圖／慧眼看天下）

全球缺不停？ 糧食問題惡化到讓人膽顫心驚
今年六月，北韓領導人金正恩召開勞動黨大會，首度坦承北韓正面臨嚴重的缺糧問題，不只今年度糧食缺口將達到130萬噸，加上疫情關閉邊界，現在在北韓民生物資開始飆漲，光是香蕉的價格，一斤就高達新台幣1200元，一包咖啡更是要價將近3千元新台幣，聯合國糧農組織就提出警告，若是無法及時彌補缺口，北韓人民將在今年8月至10月間面臨嚴重飢荒。

巴西是全球最大的原物料出口國，他們的外銷農產品涵蓋了大豆、咖啡、蔗糖等，是商品市場上重要的參與者，但是最近巴西遭遇了近百年來罕見的乾旱，而根據外媒的報導，乾旱的問題不只困擾著巴西，美國同樣正遭受一場極端氣候的侵襲，一場致命的熱浪席捲北美部分地區，以美國俄勒岡州波特蘭市為例，6月27日的氣溫預報為攝氏44度，打破了前一天創下的攝氏42度紀錄，從美國國家氣象局的數據顯示更可以發現，近期幾乎有3/4的美國西部地區正持續遭遇嚴重的乾旱，這場旱災為美國西部的玉米帶地區帶來嚴重的生產危機，目前乾旱的問題不只困擾著單一地區，一場全球性的大乾旱，可能為人類帶來更嚴峻的挑戰。

世界銀行曾經提出推估數據，他們認為在2020年有1.24億人會因為疫情而落入極端貧困中，也就是每天收入不到1.9美元。同時也預估在2021年，還會有超過3,900萬的人會落在貧窮線以下，這使得全球生活在極端貧窮的人口總數達到7.5億人。當糧食短缺遇上了經濟困窘，有專家就擔憂，這場蔓延全球的糧食危機，會在許多國家引發社會問題。像是宏都拉斯跟瓜地馬拉不斷惡化的糧食短缺問題，就使得過去這幾個月的時間裡，不斷有移民潮湧現美國南方邊境，而被拜登總統賦予解決邊境危機任務的美國副總統賀錦麗，也在4月宣布對中美洲國家提供3億1,000萬美元的人道援助，希望透過改善中美洲國家國內的根本困境，來解決移民問題。因為新冠疫情這個公共衛生危機引發的全球性重大經濟危機，讓貧窮國家承受了更多的壓力。如果按照聯合國的推估，2050年世界人口將達到百億，那麼我們與「餓」的距離，可能比你想得還要近。

▲▼連線彭士豪（圖／慧眼看天下）

讓農地更肥創造更大產值？ 台灣囝仔在大馬寫傳奇
以往許多人看待農業總認為那是體力活，靠天吃飯，賺不到什麼錢，但是這個觀念現在恐怕跟你記憶中的認知很不一樣，從台灣囝仔彭士豪的故事，就能知道現在的綠金行情急起直追，在可預見的未來，綠金的產值更是大到無法想像。彭士豪從馬來西亞的社會發展看見一個多數人都沒有注意到的現象，這個賺錢的機會就在每天每個人的餐盤裡發生。

是人就要吃，要吃就得依靠穩定的糧食來源，在面對天災的影響跟有限的耕作面積大原則底下，如何降低病蟲害、提升產值、減少農夫的施作困擾，讓彭士豪嗅到商機，在十年耕耘努力下，彭士豪領軍的全宇生技不僅是肥料製造大廠，更是賺錢的微生物應用公司，同時因為跟台灣工研院的密切合作，雙方更在馬來西亞穩定的農業廢料市場裡，殺出一條藍海，一套廢料變黃金的循環經濟學目前已經步上穩健的軌道，跟台灣葡萄王生技攜手，瞄準東協保健食品市場，要寫下百億營業額的成績，到底彭士豪是如何在農業裡看見發光的綠金？收看《慧眼看天下》的節目，讓主持人帶您一起發現更多賺錢的秘密。

▼完整節目內容，將會於07月17日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。▲▼慧眼看天下第155集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

鮑爾放鴿子? 通膨壓力籠罩全球 美Fed鷹派聲浪升高 中美聯手打壓加密貨幣 比特幣錢景堪憂?還是潛力無限?

《熱門影音推薦》

比特幣跳水?四川礦工出走海外潮? 抗通膨 比特幣變數位黃金?! Fed鷹影 聯準會多位官員研判2022年升息

投資市場大震盪 拜登救美國經濟 引資金回流美國 Fed暗示三年不升息? JP: 4月資金回流新興債市 高收益債殖利率破6%?

大勢所趨! 拜登綠能政策上路 電動車迎黃金年代?! 市場規模7.5兆 概念股啃食百兆商機?! 全球搶錢戰號角吹響! 精華回顧

★Today is my day★
Apple
Spotify
SoundOn
KKBOX
Google

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

ET快訊
車上脫口罩喝水被開單6000！　陳時中回應了
快訊／陳時中打第二劑AZ了！　親曝身體狀況
疫苗能不能混打？　張上淳公布「最新研究結果」
連醫師都來了！嘉義揪30多人想混打疫苗：AZ太不舒服
雙北又回到雙位數+25！　本土確診地圖一次看
第三輪意願登記破800萬人　「堅持打莫德納」人數曝光
「1張圖」屌打亞洲各國！台灣R值壓到0.5　台大教授：為何還
快訊／境外移入「7例染Delta」！　2人打莫德納仍中招
緬甸疫情上升　7/18起列高風險國家入境全送檢疫所
快訊／今增29例本土「台北市14例最多」　5縣市確診曝光
快訊／今日新增29例本土　另增4死
LIVE／只想打莫德納要等到8月中　陳時中最新說明
他進超商沒戴口罩！被勸狂譙店員「X你X」竟判免罰
快訊／桃園3幼教女師打莫德納　頭暈腳軟緊急送醫
藥局內爽戰人妻「瘋狂輸出」！　小王再譏綠帽夫：你們沒連結了
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台資明諦泰國工廠爆炸「波及8萬人」！　逾千民眾合計求償近4億元

慧眼看天下／缺不停？ 全球進入大缺糧時代？

研究：施打BNT疫苗「抗體濃度」比科興高10倍！　可能須追加第3劑

搬家公司「直送Delta病毒」墨爾本5度封城！　全澳洲40％人口受限

加拿大9月將開放已接種旅客入境　總理提2條件「達成就重啟」

西歐極端暴雨！德國洪水爆發1300人失蹤、59人死亡　荷比盧也遭殃

新郎結婚「結到睡著」！婚禮上狂度咕　新娘爆氣表情超厭世

文武大王軍艦爆6人染疫！軍官「出現肺炎」...南韓擬派運輸機載回

研究：AZ疫苗保護力終生有效！人體接種後像形成「殺手訓練營」

美國防部認了！　刺殺海地總統嫌犯「曾接受美軍訓練」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

中途之家擔憂歐告太調皮無人要　3個月成功被領養！員工哭慘淚別

癱瘓帥哥曝：大腦跟下面斷連結　輪椅族「性慾仍在」他曝解決方法

台資明諦泰國工廠爆炸「波及8萬人」！　逾千民眾合計求償近4億元

慧眼看天下／缺不停？ 全球進入大缺糧時代？

研究：施打BNT疫苗「抗體濃度」比科興高10倍！　可能須追加第3劑

搬家公司「直送Delta病毒」墨爾本5度封城！　全澳洲40％人口受限

加拿大9月將開放已接種旅客入境　總理提2條件「達成就重啟」

西歐極端暴雨！德國洪水爆發1300人失蹤、59人死亡　荷比盧也遭殃

新郎結婚「結到睡著」！婚禮上狂度咕　新娘爆氣表情超厭世

文武大王軍艦爆6人染疫！軍官「出現肺炎」...南韓擬派運輸機載回

研究：AZ疫苗保護力終生有效！人體接種後像形成「殺手訓練營」

美國防部認了！　刺殺海地總統嫌犯「曾接受美軍訓練」

開放「疫苗混打」衝AZ打氣？陳時中：先看國外的施打狀況

【廣編】《無盡城戰》曝光兩大玩法　登入領「超強紫城將」資格

宣導外來人口安心採檢防疫專案　嘉義專勤山海呼籲

省小黃車資濫用救護車！頭暈的也來　台南開出15張1400元收費單

車上脫口罩喝水被開單6000！陳時中：有必要性就可以稍微拿下來

2大1小幾乎天天開伙「瓦斯爐還IH爐？」　過來人中肯建議曝光

陳時中今天打第二劑AZ「間隔逾16週」　笑稱「感覺很輕微」

科興保護力多少？「打10針才能消費」　泰餐廳公告超嗆

疫苗能不能混打？張上淳公布「最新研究」：A+B≠A+M

陳時中稱疫苗採購價格是機密　賴士葆批：台積電、永齡直接打臉他

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

台大醫院動物貼紙紅到國際　德國記者自嘲：抱歉德國

歐盟協助！斯洛伐克捐1萬疫苗給台灣

研究：新冠後遺症陰莖縮小、記憶衰退

斯洛伐克感謝台灣捐70萬口罩　贈台1萬劑疫苗

打完疫苗戴口罩仍染疫！主持人親曝病毒多可怕

澳洲總理闢謠：我沒拉在褲子上

2千米懸崖盪鞦韆　2妹子拋飛墜谷

譚德塞籲中國：交出疫情原始資料

香港網美「崖邊自拍」摔5m瀑布慘死

美眾院外委會通過抗中法案　駐美代表處有望正名

AZ疫苗保護力終生有效！像形成殺手訓練營

海地總統衛隊司令官　涉重嫌被捕

打2劑BNT仍重症或死亡　以色列揭40%有共通點

更多熱門

相關新聞

「聯合國停用AZ」　調查局：假消息

「聯合國停用AZ」　調查局：假消息

沈姓男子自行在網路上蒐集資訊後，在LINE上散布歐美國家民眾施打新冠肺炎AZ疫苗施打後死亡訊息，聯合國已暫停使用。調查局認為這項不實消息，可能對誤導民眾引發恐慌，溯源查到沈男身分後，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送士林地檢署偵辦。

高利貸強拍裸照！　孝女借錢葬父還不出錢

高利貸強拍裸照！　孝女借錢葬父還不出錢

獨／輪不到微解封　酒店妹快吃土了...曝私接價碼

獨／輪不到微解封　酒店妹快吃土了...曝私接價碼

美股還會再創高！　星展銀指出3原因

美股還會再創高！　星展銀指出3原因

大馬單日「破萬確診」　緬甸陽性率30％↑

大馬單日「破萬確診」　緬甸陽性率30％↑

關鍵字：

飢荒缺糧世界銀行聯合國馬來西亞農藥廢料黃金循環經濟賺錢

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

疫苗懶人包！打莫德納5種人要注意

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面