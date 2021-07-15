微解封花園夜市復業首日　五分局加強違規稽查防疫宣導

▲全台知名夜市之一的花園夜市，15晚上迎來復業首日，台南市聯合稽查小組前往查察宣導防疫，未發現違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情微解封後，全台知名夜市之一的花園夜市，15晚上迎來復業首日，因擁有美食小吃、服飾百貨及休閒娛樂等多達400個攤位供民眾選擇，在疫情爆發前，曾經讓許多觀光客如朝聖般地湧入，有著人山人海、移動時幾乎前胸貼後背的光景，台南市聯合稽查小組前往查察宣導防疫，未發現違規。

為防範因疫情長期宅在家的民眾，為了久未品嘗的美食紛紛出門採買，疏於遵守維持社交安全距離等防疫措施，台南市市場處處長陳豪吉、北區區公所區長李皇興等市府單位及第五分局分局長李名昌，15日晚上至花園夜市實地稽查並加強防疫宣導，避免逛夜市的民眾一時鬆懈而形成防疫破口。

為降低夜市小吃經濟受到疫情衝擊的影響，在攤商能積極配合三罩一套、落實環境清消、人流管制、消費者三禁二外、實聯制、維持1.5公尺以上社交安全距離等防疫措施下，台南市政府有條件恢復夜市營業。第五分局為避免夜市聚集人潮影響疫情，除了派員配合市場處及區公所加強夜市的防疫稽查外，更於出入口持宣導海報，輔以夜市管委會廣播系統加強宣導，提醒夜市攤販及消費民眾，隨時注意保持社交安全距離等防疫措施，並派員進行交通疏導，避免人車擁擠，確保交通順暢。

因天雨，花園夜市首日營運的攤商不到百攤營業，攤商與民眾均遵守防疫相關規定，攤商甚至自備藍色小帳篷，用來作為自己用餐時使用，裡面僅容納1人，密閉式空間不會違反防疫規定。

五分局長李名昌呼籲民眾，「美食當前，防疫為重」，在微解封時期更應嚴格遵守防疫措施，要求自己也提醒親友相關防疫規定，共同珍惜疫情期間可以逛夜市的小確幸，保護自己，也守護家人的健康。

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