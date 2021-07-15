快訊／北市+9「萬華佔最多人」　12區確診分布曝

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心15日公布國內新增14例本土病例，分布以台北市9例最多，其次為桃園市3例；另新增6人病逝。對此，台北市長柯文哲下午記者會進一步透露今日北市新增的確診分布，其中萬華區6例、大同區1例、中山區1例、文山區1例。柯文哲說，萬華還是餘波盪漾。

另外，根據北市府依照發病日統計的最新數據，北市7月11日至今共14人確診，分布為松山區0例；信義區3例；大安區0例；中山區2例；中正區1例；大同區0例；萬華區3例；文山區0例；南港區0例；內湖區1例；士林區4例；北投區0例。與昨日相比新增7人染疫。

而7月4日至7月10日總計78人確診，分別是松山區4例；信義區11例；大安區7例；中山區7例；中正區5例；大同區2例；萬華區38例；文山區4例；南港區1例；內湖區2例；士林區4例；北投區0例。與昨日相比新增3例。

確診數有更改的還包括5月23日至5月29日，由1051人確診增為1054人；5月30日至6月5日，由668人確診，降為664人確診；6月6日至6月12日，由367人確診，增為368人確診；6月13日至6月19日，由273人確診，降為272人確診；以及6月20日至6月26日，由172人確診，降為171人確診。

由於這項數據為台北市採發病日統計，每日確診數會與中央公告不同。

▼北市15日最新確診數分布。（圖／北市府提供）