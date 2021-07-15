港大要求學生會7日內搬離綜合大樓！　學生組織需向校方註冊

▲港大學生會道歉。（圖／翻攝自香港電台）

記者鄭思楠／綜合報導

香港大學學生會評議會先前對「七一刺警案」的兇手梁健輝表達「深切哀悼」，還稱「感激他為香港作出的犧牲」，引起公憤。香港大學13日發表聲明稱，強烈譴責學生會的行為，不再承認港大學生會在校內的角色。14日，校方發信要求，學生會7日內遷離學生會綜合大樓。

據《香港文匯網》報導，香港大學校刊「學苑新聞」14日晚間在社交平台上發文指出，香港大學行政及財務副校長兼校舍事務委員會主席羅哲基向學生會屬會發信，要求香港大學學生會7天內（7月21日前）遷離學生會綜合大樓。信中也要求，欲繼續使用大樓的屬會向校舍事務委員會登記，並與校方就相關使用條款達成協議。

港大學生會評議會先前通過「哀悼襲警兇徒」的議案，引起香港社會公憤，學生會隨後道歉辭職，但未能平息風波，輿論持續發酵。校方13日發聲明稱，不再承認港大學生會地位，將設立專責團隊，協調和處理各類學生事務。

港大表示，強烈讉責港大學生會評議會公然美化暴力的嚴重不當行為，此舉是挑戰社會的道德底線，損害整體港大社群的聲譽和利益。校方會按大學程序嚴肅調查學生會評議會事件，並根據調查結果，對涉事學生做進一步處理。