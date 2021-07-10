港大學生會為「悼刺警兇手」道歉　立法會議員要求國安署法辦

▲港大學生會召開記者會道歉。（圖／翻攝香港電台）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港大學學生會評議會先前對「七一刺警案」的兇手梁健輝表達「深切哀悼」，還稱「感激他為香港作出的犧牲」，引起巨大爭議。港大學生會會長郭永皓等人9日凌晨召開記者會公開道歉，坦承悼念內容嚴重不當，學生會無意鼓勵任何非法行為，未來會謹言慎行，同時，學生會所有幹事將立刻辭職。

港大學生會7日對梁健輝的逝世表達「深切哀悼」，隨即受到包含港大校方、香港保安局、香港教育局等各方的強烈譴責。港大發言人表示，有學生以學生會評議會名義「美化暴力襲擊」，並以「犧牲」形容涉嫌襲警後的自殺行為，將為社會帶來錯誤訊息，校方譴責任何暴力，並反對任何宣揚及合理化暴力的言論與行為。

▼刺警案發生後，傷者被送上救護者。（圖／路透社）



香港保安局也指出，將兇徒令人齒冷的兇殘行為形容為所謂「犧牲」並作出哀悼，是顛倒是非，試圖蒙蔽市民，這些言行只會激發更多仇恨，為社會帶來嚴重錯誤信息，令更多人仿效兇徒的恐怖襲擊行為，嚴重危害公共安全，「更令人痛心和憤怒的是，這些顛倒黑白、是非不分的言行竟然是來自大學校園，這些正在接受高等教育的大學生辜負了父母、社會和大學對他們的栽培和期望，應該感到羞恥。」

保安局還警告，任何人宣揚恐怖主義或煽動實施恐怖活動，可能觸犯《香港國安法》下的「恐怖活動罪」，是極嚴重的罪行，這正正突顯國家安全教育和特區政府監督教學機構的重要性，「《香港國安法》第九條訂明，特區政府對學校等涉及國家安全的事宜，應當採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理。」

▼有家長帶孩子到刺警案事發地獻花獻花哀悼。（圖／路透社）



受到各方譴責後，港大學生會9日凌晨突然召開記者會，學生會會長郭永皓等人公開道歉，坦承評議會7日通過有關「悼念梁健輝」議案內容嚴重不當，「作為服務港大同學的學生組織，學生會無意鼓勵任何非法行為。評議會意識到事件的嚴重性，為大學與社會帶來影響，並對此深感抱歉。學生會將謹言慎行，繼續肩負對學生、學校以及社會的責任。」

郭永皓還說，為表歉意，評議會撤回相關議案，學生會所有幹事將立刻辭職。

不過，風波並未因此平息，香港八所教資會資助大學的校董／校委會主席9日發表聯合聲明，表示支持政府嚴肅查處一切恐怖主義和涉及暴力的活動，並促請各方立即停止煽動仇恨、美化暴力的言論及行為，以免學生被仇恨所驅動，走上歧途。

另外，香港立法會議員何君堯9日也寄信給大陸駐港國安公署署長鄭雁雄，指港大學生會的行為涉嫌觸犯《香港國安法》，要求署方展開調查，阻止該會繼續利用校園作為政治宣傳平台，發表煽動性並可能涉及違法的言論。

何君堯還在信中提到，學生會雖已道歉並撤回相關宣言，但顯然並非「真心」，只是想逃避所犯事情的責任。