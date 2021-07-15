侯友宜：新北5大拍賣場須持PCR陰性證明進場　

記者杜冠霖／新北報導

新北市今(15日)新增2名確診案例，新北市長侯友宜今(15日)在防疫記者會中表示，5大賣場會保持最高警戒，要求未施打疫苗的從業人員定期做PCR才能進場，就算有打疫苗，這2個禮拜若要進場也要做PCR，之後可持疫苗接種證明入場。

侯友宜指出，到14日為止，家禽合作社做了4次的PCR篩檢，為了確實把關，讓5大拍賣場能保持一個確實乾淨的空間，昨天第4次的PCR篩檢了548人，其中2名移工解隔離後，在自主健康管理期間確診，侯友宜指出，不斷的篩檢雖然會有陽性個案，「但只要能有效阻斷傳播鏈，不用怕確診數高。」

中央流行疫情指揮中心15日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為14例本土及4例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

指揮中心表示，個案分布以台北市9例為最多，其次為桃園市3例、新北市2例；其中11例為已知感染源、3例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,707,362例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,690,141例排除)，其中15,346例確診。2020年起累計759例COVID-19死亡病例，其中751例本土，個案居住縣市分布為新北市377例、台北市288例、基隆市26例、桃園市22例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▼新北市長侯友宜。（圖／翻攝侯友宜直播）

