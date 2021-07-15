美國軍機30分鐘快閃松機任務曝光　「獵狼犬」屬美國特戰行動機

▲松山機場。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

美軍一架C-146A行政專機15日上午降落松山機場，停留30分鐘左右就起飛離開。據透露，該架專機其實是載運美國特戰人員的專機，可配置客艙，能夠執行各種客貨組合以及傷員疏散任務，該飛機自2011年以來，持續部署在世界各地，目前支持四個地域作戰司令部的海外應急行動。

根據「台灣西南空域」臉書粉絲專頁指出，美軍這一架C-146A行政專機，是從日本沖繩基地起飛，進入台灣領空後降低高度至4000呎，隨後降落在松山機場。

由於C-146A行政專機是美國特種作戰司令部，載運特戰人員的飛機，協助各地特種作戰司令部執行任務。因此，在該班機降落前，就有聲音猜測，是否為AIT駐防交接。

不過，其實本次班機降落執行載運任務，業務相對單純，外傳是運送AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）交接使用的物品；不過，也有媒體懷疑，是專機交付機密外交文件。

對此，行政院、外交部都不願評論此事，而我空軍也表示，該架飛機的相關作業並非由空軍松山基地所負責，我空軍也並未與該架飛機有所接觸。

事實上，該架 C-146A「獵狼犬」機，根據公開資訊顯示，是雙引擎、高翼飛機，配備可配置的客艙，能夠執行各種客貨組合以及傷員疏散任務。該飛機自2011年以來，持續部署在世界各地，目前支持四個地域作戰司令部的海外應急行動。

▼美軍一架行政專機上午降落松山機場。（圖／臺灣西南空域臉書）