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盟友痛斥美軍偷偷從基地「連夜撤光」　五角大廈這樣回應

▲▼進駐巴格蘭空軍基地的阿富汗政府部隊。（圖／路透）

▲進駐巴格蘭空軍基地的阿富汗政府部隊。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美軍近日撤出阿富汗最大的巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base），宣告美國軍事介入該國的行動劃下句點，但當地盟友卻指控美軍趁著夜色悄悄離開，甚至沒有告訴在基地外巡邏的阿富汗盟友。對此，五角大廈發言人6日回應說，美軍撤離前48小時已經知會阿富汗高層，但出於安全理由，具體的撤離時間被保密。

根據《星條旗報》報導，五角大廈發言人科比（John Kirby）回應說，此事與美國是否信任阿富汗盟友無關，必須考慮到撤軍行動可能會遭到塔利班組織的干擾，因此公布確切時間是「不負責任的」。

科比說，美軍事前已經告知阿富汗軍方和政府高層有關巴格蘭空軍基地的移交事宜，如同過去其他基地的移交情況一樣。不過，科比沒有說明美軍是否通知了直接負責接管基地的阿富汗政府軍指揮官科希斯塔尼（Mir Asadullah Kohistani）。

儘管五角大廈強調連夜撤軍是為了保障安全，但有媒體報導說，美軍撤離前突然關閉巴格蘭空軍基地的電力系統，使得小部分洗劫者得以摸黑進入基地搜刮「戰利品」，直到被趕來的阿富汗士兵驅離為止。對此，科比稱，他無法提供基地是否遭斷電的細節。

美國中央司令部6日表示，美軍從阿富汗撤軍的計畫已經完成超過90％以上，預計將在8月底以前完成撤軍。然而，自從美國和北約盟友5月1日開始撤軍以來，阿富汗北部多個據點陸續落入塔利班組織之手，使外界格外關切美軍撤離巴格蘭空軍基地的情況。

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