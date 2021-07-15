日本三捐疫苗　台北101點燈回敬「祝東奧順利」

▲日本政府三捐台灣疫苗，台北101今將點燈感謝，此為7／8贈與台灣第二波AZ疫苗的點燈字樣。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／綜合報導

日本捐贈台灣第三波97萬劑AZ疫苗今（7／15）抵台，再展台日友好情誼，台北101大樓今也表示，晚間6點半起，將在大樓點燈三度感謝日本捐贈疫苗善舉，適逢東京奧運開幕在即，將點亮東奧順利字樣，反應台灣與日本的「真友情、真感心」。

台灣疫情疫苗量尚未補足，日本三次宣布無償捐助，包括首度6／4的124萬劑AZ疫苗，第二波則在7／8追加提供113萬劑AZ，7／15第三度提供97萬劑AZ疫苗，合計共約335萬劑，在日本疫情仍未停歇時援助疫苗，也讓國人對日方好感度大增。

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台北101也再次宣布，為感謝日本第三度提供台灣97萬劑疫苗，接連展現台日友好真摯情誼與互相扶持的心意，同時也預祝即將開幕的東京奧運圓滿順利。預計於7/15晚上6點半至晚上10點，在外牆打字點燈感謝日本，字樣包括「真友情 真感心」、「台灣（握手）日本」、「台日の絆❤️」、「感謝の心を再び」、「祝東奧順利」。

依據駐日代表謝長廷所公布的第三批AZ疫苗的相關資訊，第三批日本贈台AZ疫苗數量共計97萬4680劑、有效日期至今年10／10止，生產地為日本，世界衛生組織（WHO）於2／15授權緊急使用，日本則是到5／21授權緊急使用，至於WHO緊急使用清單（EUL）則是在7／9。