每招都超神！iPhone「十大隱藏功能」懶人包　果粉金手指大公開

▲iPhone 12 。（圖／記者洪聖壹攝）



記者許力方／綜合報導

蘋果（Apple）公司秋季發布會在即，預計iOS 15和新一代iPhone 13機型屆時將一起亮相，尤其iOS 15就有不少重要更新，強打FaceTime、iMessage等的強化大改款，《ETtoday新聞雲》整理十大隱藏功能，包括快速整理主畫面APP、講電話可以同步錄音、滑取多選照片、滑動辨識打字等，知道才算是「真果粉」。

●講電話同時錄音

過去使用iPhone講電話時，需要錄音記錄下重要資訊卻手忙腳亂，如今只要在通話時下拉打開控制器，長按螢幕錄製快捷鍵，即可「開啟麥克風」，錄下整段通話的影音。

另外，iOS 14更新後開啟了新的「錄製指示器」功能，每當APP在使用你的麥克風或相機時，指示器就會出現在螢幕頂端。用戶也可在控制中心查看APP最近使用麥克風或相機的情況。

●快速整合主畫面APP

想要整理主畫面一堆APP還在一個一個滑動？其實只要一手按著一個APP，另一手選取其他APP就可以快速整合至群組中。

●滑取多選照片

選取照片還在一張一張點嗎？查閱相簿時，是否常常圈選到多張照片？事實上，你可以在點擊「選取」後直接大範圍掃過你要的區域，甚至可以一路下拉，大大提升效率。

●鍵盤滑動快速辨識輸入文字

iOS 13就加入的功能，只要在全鍵盤（英文）上滑過你想打的字，系統會自動識別拼音。經實際測試目前注音輸入中文鍵盤無論全鍵盤或動態調整都無法滑動。

●iOS內建尺、翻譯機

出門在外要測量，只要打開iPhone的「測距儀」，從圓圈中的小白點對準起點後，按下＋的標示，拖曳出測量線，最後到達終點時再按一次＋，就可以測量出結果。

另外，iPhone也已經內鍵了簡單精美的翻譯APP，完全離線下仍能進行，橫向後點擊麥克風說話能直接語音翻譯識別成文字。

●YouTuber背景音樂播放

常用YouTuber聽音樂的用戶一定有過這個困擾，現在只要透過Safari瀏覽器打開YouTube播放你想聽的音樂，展開為全螢幕，之後上滑回到主畫面，再下拉控制中心，點擊播放鍵即可背景播放。

●截圖快捷發送

iOS更新後，截圖的照片會跳至右下角預覽，在系統自動儲存消失前，可以點開照片，快速分享至其他APP或直接刪除。

●Safari瀏覽器一次關閉全部分頁

使用Safari瀏覽器還在一個一個按關閉分頁嗎？其實只要長按分頁鍵，就會跳出其他細項，選擇關閉全部x項標籤頁，就可以一次關閉。

●電池小工具看無線裝置電量

iOS 14起蘋果重新定義iPhone的主畫面，過去只能固定大小呈現APP，如今新增了「小工具」功能，就能變換成自己喜歡的樣子，尤其可以到最右側的小工具捷徑列表，不僅可以提供發票載具，還可以新增「電池」小工具，顯示所有與手機連線的無線裝置，包括AirPods、HomePods等藍芽裝置。

●單手模式

常常手機滑一滑螢幕就降下來剩一半嗎？其實這是iOS新增的「單手模式」功能，只要在小橫條（主畫面橫條）上下滑，就能進入半屏模式，方便使用者不用為了觸碰不到的上半部，而換手勢。以經常使用的瀏覽器為例，即可輕鬆點選到網址列。

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