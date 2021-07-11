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解封前搶商機！電商祭「超級會員日」回饋金8%無上限　美妝下殺3折起

▲東森購物網超級會員日。（圖／公關提供）

東森購物網「超級會員日」，本月7/11（日）、12（一）全站消費不限金額，登記就回饋3%東森幣，消費滿6,000元再加碼再回饋5%，最高回饋8%無上限。(圖／東森購物網提供，下同)

消費中心／台北報導

疫情趨緩，電商業者搶在解封前夕再祭優惠搶商機！東森購物網7/11(日)、12(一)推出「超級會員日」，全站消費不限金額，登記就回饋3%東森幣，消費滿6,000元再加碼再回饋5%，最高回饋8%無上限，另外7/13(二) LINE購物可享限時24小時LINE POINTS 7%回饋。

▲東森購物網超級會員工美妝優惠。（圖／取自東森購物網）

此外，東森購物網再加碼鎖定愛美的女性，推出美妝商品週末快閃優惠，特價激殺3折起，SK-II 青春露 230ml 公司貨，原價$4,399，特價$3,380；LANCOME蘭蔻 超未來肌因賦活露100ml小黑瓶，原價$5,280，特價$3,449；KIEHLS契爾氏金盞花植物精華化妝水500ml，原價$2,000，特價$1,650；特惠限時活動只到7/12(一)10:00截止，消費者可得把握時機。

東森購物網指出，站上同步還有年中最強檔「Lucky一夏」，特選商品天天77折起，活動自即日起到7/23（五）止，全站單筆滿額最高送1,777的東森幣和折價券；單筆消費滿$777即可參加幸運拉霸GO，獎項有東森幣、折價券、Uber乘車金$50和9折優惠券，週週還可抽Dyson V7 Fluffy 無線吸塵器。活動期間於東森購物網、APP消費不限金額，登記可獲得「漢堡王-單犇牛肉堡加20元多一件」優惠條碼乙枚，累積消費滿$3,000，登記還可抽BT21水晶球，會員首購登記就送ASHIYA馬臍帶白皙精華。另外也提供會員賺取東森幣的機會，東森購物網絕配1＋1商品活動，只要購買紅標+綠標商品，就能拿到訂單實付金額20%東森幣回饋。

▲東森購物網超級會員日。（圖／公關提供）

▲東森購物網7/11天天開搶必Buy商品，【3M】HFB001 百利免手洗平板拖把桶組市價$899，特價$799。

夏日抗疫大作戰，民眾宅在家更要重視衛生與健康，東森購物網「天天開搶」必Buy商品專區，7/11(日)特別推薦【3M】百利免手洗平板拖把桶組，市價$899，特價$799；獨家吸濕排汗四季涼被，買大送小，市價$1,280，特價$799；疫情推升消費者對保健品的需求，7/12(一)熱銷產品【娘家】益生菌四盒組，每盒60包/盒，市價$10,400，特價只賣$7,744，除了顧健康，東森購物網還要讓會員朋友更美麗，【Jealousness婕洛妮絲】黃金胜肽緊緻面膜，市價$1,480，特價$1,080。

▲東森購物網超級會員日。（圖／公關提供）

▲東森購物網7/11天天開搶必Buy商品，獨家【買大送小】AB版吸濕排汗四季涼被，市價$1,280，特價$799。

▲東森購物網超級會員日。（圖／公關提供）

▲東森購物網7/12天天開搶必Buy商品，【娘家】益生菌四盒組(60包/盒)市價$10,400，特價$7,744。

▲東森購物網超級會員日。（圖／公關提供）

▲東森購物網7/12天天開搶必Buy商品，【Jealousness婕洛妮絲】黃金胜肽緊緻面膜150g市價$1,480，特價$1,080。

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