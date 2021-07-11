解封前搶商機！電商祭「超級會員日」回饋金8%無上限　美妝下殺3折起

▲東森購物網「超級會員日」，本月7/11（日）、12（一）全站消費不限金額，登記就回饋3%東森幣，消費滿6,000元再加碼再回饋5%，最高回饋8%無上限。(圖／東森購物網提供，下同)

消費中心／台北報導

疫情趨緩，電商業者搶在解封前夕再祭優惠搶商機！東森購物網7/11(日)、12(一)推出「超級會員日」，全站消費不限金額，登記就回饋3%東森幣，消費滿6,000元再加碼再回饋5%，最高回饋8%無上限，另外7/13(二) LINE購物可享限時24小時LINE POINTS 7%回饋。





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東森購物網指出，站上同步還有年中最強檔「Lucky一夏」，特選商品天天77折起，活動自即日起到7/23（五）止，全站單筆滿額最高送1,777的東森幣和折價券；單筆消費滿$777即可參加幸運拉霸GO，獎項有東森幣、折價券、Uber乘車金$50和9折優惠券，週週還可抽Dyson V7 Fluffy 無線吸塵器。活動期間於東森購物網、APP消費不限金額，登記可獲得「漢堡王-單犇牛肉堡加20元多一件」優惠條碼乙枚，累積消費滿$3,000，登記還可抽BT21水晶球，會員首購登記就送ASHIYA馬臍帶白皙精華。另外也提供會員賺取東森幣的機會，東森購物網絕配1＋1商品活動，只要購買紅標+綠標商品，就能拿到訂單實付金額20%東森幣回饋。

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