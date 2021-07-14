限時3天！東森購物網「夏殺日」全商品下殺83折起

▲東森購物網7/14(三)今起舉辦「東森夏殺日」特賣會，優惠活動僅限3天，全站商品下殺83折起，還有東森幣擴大折抵，最高可折抵結帳金額80%。（圖／東森購物網提供，下同）

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炎炎夏日到來，你準備好抗暑大作戰了嗎？東森購物網今（14日）起舉辦「東森夏殺日」特賣會，保養、化妝、抗暑熱門商品等，通通下殺83折起，加上東森幣，最高可折抵結帳金額80%，活動只有3天，快把握機會趕緊搶一波。

優惠快閃活動，保養化妝人氣商品DeMon_升級版冷淬面膜，3盒共9片，保濕、美白、緊緻三款任選，原價1880元，使用東森幣折抵後只要376元，ASHIYA 賽馬臍帶白晳無瑕精華30ml+美思滿眼霜10ml 1+1組，原價3298元，東森幣折抵後只要660元。

▲東森購物網7/14-16東森幣擴大折抵，最高可折抵80%，例如DeMon_升級版冷淬面膜3盒共9片，保濕、美白、緊緻三款任選，原價1880元，東森幣折抵後只要376元。

此外，「夏季好物商品特賣會」首推LG樂金韓國原裝圓柱型空氣清淨機-大白二代Wi-Fi遠控版，原價17900元，特價一萬元有找，只要9999元，買再送風扇及美妝鏡，中央牌14吋DC節能內旋式遙控循環立扇風扇，省電靜音，買1送2，原價3600元，特價2880元。

而防疫熱賣商品東風BT21抗菌濕紙巾，30抽X36包，原價1490元，優惠價705元，相當於下殺47折，另外也有精選5折商品，NARUKO牛爾森玫瑰水立方洗面霜EX 2入組，原價498元，特價246元；SanDisk Extreme MicroSDXC 128GB 記憶卡，原價999元，特價490元。

▲東森購物網7/14-16東森幣擴大折抵，ASHIYA 賽馬臍帶白晳無瑕精華30ml+美思滿眼霜10ml 1+1組，原價3298元，東森幣折抵後只要660元，超級划算。

除了保養品外，還有熱門3C商品清單，iPhone 12 128G原價28500元，現享9折優惠；可偵測睡眠血氧功能的Fitbit Versa 3 智慧手錶GPS，原價6800元，可享東森幣10%折抵，折價後只要6120元。

▲東森購物網7/14-16東森幣擴大折抵，可偵測睡眠血氧功能的Fitbit Versa 3 智慧手錶+GPS-陶粉色，原價6,800元，可享東森幣10%折抵，折價後只要6,120元。

東森購物網站上同步還有年中最強檔「Lucky一夏」，特選商品天天77折起，活動自即日起到7/23（五）止，全站單筆滿額最高送1777的東森幣和折價券；單筆消費滿777元就可參加幸運拉霸GO，獎項有東森幣、折價券、Uber乘車金$50和9折優惠券，週週還可抽Dyson V7 Fluffy 無線吸塵器。

▲東森購物網7/14-16東森幣擴大折抵， Mini多功能折疊風扇原價490元，折抵東森幣10%，特價441元。

活動期間於東森購物網、APP消費不限金額，登記可獲得「漢堡王-單犇牛肉堡加20元多一件」優惠條碼乙枚，累積消費滿$3000，登記還可抽BT21水晶球，會員首購登記就送ASHIYA馬臍帶白皙精華。另外會員朋友賺取東森幣的機會來了！東森購物網絕配1＋1商品活動，只要購買紅標+綠標商品，就能拿到訂單實付金額20%東森幣回饋。