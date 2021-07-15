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台南安定夜市違規營業　經發局蒐證釐清責任中

▲台南市長黃偉哲指出，疫苗列車陸續開來，市民朋友請請依序施打。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南安定保安宮夜市有提出復業申請但尚未審核通過就營業，市長黃偉哲考量到攤商也面臨經濟壓力，指示經發局、衛生局從行政和法治面討論後再裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台夜市開放後，夜市業者和攤商問題層出不窮，台南市安定夜市在未審核通過，14日晚上即有13攤商違規營業，台南市經發局已經蒐證調查中，雖然依法得罰台幣6萬至30萬元，但台南市長黃偉哲考量到攤商也面臨經濟壓力，指示經發局、衛生局從行政和法治面討論後再裁罰。

▲台南市安定區保安宮市夜市傳未申請即違規復業，市府經發局派員稽查查獲，移送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局長陳凱凌表示，台南有40場夜市，31處已經提送計畫書審定通過，安定夜市雖有提出申請程序，但還沒有審定通過，他提醒沒有申請、或尚未申請通過的夜市，一定要完成防疫計畫項目的申請，經過會勘後，才能夠復業，並不是7月26日就自動解封。

▲台南市安定區保安宮市夜市傳未申請即違規復業，市府經發局派員稽查查獲，移送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，攤商一方面要營生，一方面要兼顧防疫，確實有壓力很大，但目前為止仍是防疫至上，依規定採實聯制就是每個攤位前面要放置於QR code，還有三罩一套，除了重中之重的口罩外，攤商料理食物時也要戴手套，除了防covid-19外，也比較衛生，至於面罩、遮罩，台南市還會再跟攤商討論，因為並不是每一攤的攤商都是料理熱食。

▲台南市安定區保安宮市夜市傳未申請即違規復業，市府經發局派員稽查查獲，移送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳凱凌說，安定保安宮夜市，經發局14日晚上有派人稽查，該局會再進行實質的調查、確認後，再跟衛生局商討再定奪，台南市長黃偉哲已提醒，攤販一定要戴面罩，在疫情期間，大家要以防疫為重，盡量能夠做到口罩、面罩、熟食遮罩，尤其口罩如果沒有戴，就違反了傳染病防治法部分，一定會依法開罰。

▲台南市安定區保安宮市夜市傳未申請即違規復業，市府經發局派員稽查查獲，移送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

至於安定夜市是要處罰攤販、或是夜市業者，陳凱凌初步認為應該先針對攤販的管理單位，夜市的自治會，但到底是個別攤販的行為、或是流動攤販，這都須要調查後才能確認，例如攤販管理者也可能會告訴攤販不能擺攤，但攤販也有可能私下動作，變成流動攤販，經發局會調查釐清後依照相關規定處理。

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