淘寶900元買到電競椅！他坐一年驚見「椅背全塞垃圾」

▲電競椅的背墊塞滿垃圾，相當噁心。（圖／翻攝連登討論區）



文／香港01

疫情下在家工作（WFH）的需求愈來愈多，不少人都會選購電競椅減低工作時帶來的疲勞。不過最近有香港網友割開從淘寶買來價值209元人民幣（約903元新台幣）的電競椅，發現裏面的填充物全部都疑似是回收物，感到震驚，更指自己「仲坐咗成年」（坐了一整年）。有留言指電競椅等同「成堆垃圾塞入去」（一堆垃圾塞進去），更擔心椅子的油壓部分可能爆炸。

▼淘寶上的價格非常優惠，還註明是「乳膠靠背坐墊」。（圖／翻攝連登討論區）



樓主在連登討論區上發文，指自己將電競椅割開後發覺內裏的填充物極之恐怖。根據他上傳的照片可見，電競椅坐墊底部雖然使用了木板墊底，但上面鋪墊的物料都是顏色雜亂的疑似回收膠粒，難免令人感覺不安。樓主又表示，他所以會使用1年後才割開椅子，是因為「爆皮補到唔想補」（脫皮補到不想補），想將坐墊掉轉，「坐無爛嗰邊先剪開佢」（沒坐爛的地方先剪開）。根據上傳的交易截圖，電競椅原價259元人民幣，減價優惠50元之後只需209元人民幣。

不過，網友沒有對樓主表示同情，更指「兩舊水你仲想點」（兩百元你還想怎樣）、「一分錢一分貨」、「259想唔呃你都唔得啦」（想不騙你都不行啦），同時亦都驚訝椅子使用的填充物質素不佳，「好密集，睇完好唔舒服」（看完好不舒服）、「無跳蝨床蝨已經執到」（沒有跳蚤已經賺到）、「坐成年都無爆炸又無自燃仲想點」（做了一整年都沒爆炸、沒自然還想怎樣）。

網友們亦都引用過去內地曾經發生的新聞，指有油壓椅曾經自爆，甚至有人因此而令下體受傷。有網友表示，外國公司亦有環保回收膠粒作填充物，不過認為廠方使用前會先消毒清潔，內地公司則不知有否類似工序，令使用者的身體健康成疑。