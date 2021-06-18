618半天賣破1.3兆　京東：台灣消費者愛買「防疫家電」

▲下午14時許，京東618當天下單金額已達3057億元人民幣。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸電商消費興盛，零售巨頭京東、阿里巴巴、拼多多等平台均於「618」舉辦購物狂歡節。其中，京東自6月18日零點起，截至14時許，累計下單金額已達3057億元（人民幣，下同，約合新台幣1.32兆元），超過去年全天。且經《ETtoday新聞雲》記者詢問，疫情影響下，台灣人從京東購買的生活電器類產品「增速迅猛。」

京東集團表示，根據歷史資料及本次京東618資料顯示，台灣民眾非常喜愛手機、數碼產品，體積較小的智慧產品，這些都深受他們的青睞（智慧穿戴設備、無線耳機等等）。

▲京東集團表示，如空氣清淨機等與防疫相關的生活家電，近期廣受台灣消費者青睞。（圖／翻攝京東官網站）

而受近期疫情影響，京東集團向《ETtoday新聞雲》記者透露，台灣消費者在平台上，購買生活電器類目的產品增速迅猛（手持吸塵器、養生壺、空氣清淨機），另外口腔護理類、身體護理、健身訓練類產品成為了消費者的新寵。京東表示，這側面也反映了台灣消費者對於自己健康狀況的關注，願意在身體上投資更多。

京東還揭露其他台灣消費者的購物行為和屬性，包括用戶有超過6成都是男性，9成訂單來自台灣當地IP，支付方式8成使用海外信用卡。京東表示，為滿足海外及台港澳消費者需求，京東全球還展開跨境集運服務。

在大陸本土市場方面，根據京東大數據顯示，開場僅2分鐘，乾貨食品成交額破3億，母嬰品類總成交額破2億；開場5分鐘，酒類總成交額突破2億；手機通訊類產品也屢破紀錄，iPhone成交額1秒破人民幣億元，小米realme真我GT Neo手機5分鐘破5萬台。

▲京東618活動舉辦媒體日，公布各項電商大數據。（圖／記者陳政錄攝）

京東大數據研究院首席數據官劉暉提到，透過與達達的合作，京東「小時達」服務的即時零售，成為本次銷售的「熱點」，消費者開始習慣於一小時內到貨的快速配送，「用過更好的就回不去了」，在此之下，京東618首日，京東到家手機小時達服務，成交額年增率成長15倍，用戶65%來自一、二線城市。

另一方面，大陸寵物消費市場也迅猛增長，劉暉說，90後（1990年後出生）的消費者，最捨得給寵物花錢，月均花費507元人民幣，近三成用戶把寵物當成自己的朋友。

競爭對手方面，阿里巴巴旗下的天貓今年則以「直播帶貨」為主打的銷售模式，今年開場前一小時，淘寶直播的成交量就超過去年全天，1.5小時破20億，預售時間段內，知名電商直播主李佳琦直播帶貨850萬件，預計轉化銷售額27億元；薇婭帶貨近620萬件，預計轉化銷售額22億元。

回顧去年618全天，天貓最終成交額為6982億元，京東2692億元，拼多多方面，成交額較前一年度新增119%。

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