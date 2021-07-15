快訊／羅秉成1句話讓台積電、鴻海炸鍋　行政院：國家尊嚴要守住

▲行政院會會後記者會，發言人羅秉成、衛生福利部次長薛瑞元、教育部次長林騰蛟。（圖／行政院提供）

記者徐政璿／台北報導

台積電、鴻海（永齡基金會）採購1千萬劑BNT疫苗，捐贈給政府，卻被爆出行政院發言人羅秉成提了1項要求，讓2間企業瞬間「炸鍋」，也令人感到灰心。對此，羅秉成今（15日）在行政院會的記者會上正式回應，國家利益包括國家尊嚴和國家地位，政府立場一定要很嚴肅面對，合約一定是用正式的官方名稱，最後都守住了。

民眾黨立委高虹安爆料，台積電、鴻海的法務代表洽談合約時，使用的是「Taiwan R.O.C」的字眼，羅秉成看到後，覺得有「台灣地區」的字眼出現，就揪出來這一點「這樣不行」，讓台積電及鴻海瞬間炸鍋。

高虹安解釋，「台灣地區」這四個字，是出現在上海復星去證交所公告的內容當中，而依據台灣法規資料庫的內容，《 台灣地區與大陸地區人民關係條例》當中，用詞就是台灣地區、大陸地區。

對此，羅秉成今（15日）在行政院會的記者會上回應，政府應該要做的，是按照合法程序取得安全有效的疫苗，在整個過程裡面，國家利益要顧到，最後都做到了，這個案子公私協力，跟國人一起分享，這些紛擾沒必要。

羅秉成強調，國家利益包括國家尊嚴和國家地位，政府立場一定要很嚴肅面對，合約一定是用正式的官方名稱，最後都守住了。