砂石車追撞9車「死亡夾心」　小貨車變形成鐵磚駕駛困2小時慘死

記者陳豐德、陳以昇／新北報導

台64快速道路新北八里匝道出口14日上午10時許發生連環追撞死亡車禍，肇事砂石車駕駛張姓男子在撞擊後，將白色小貨車、藍色小貨車夾向隔壁的另輛砂石車，再往前追撞4車，現場共有10車碰撞受損；其中白色小貨車胡姓駕駛被夾困車內，直至下午1時35分才終於將他救出，送醫後仍宣告死亡，其餘另有2人輕傷，詳細的車禍原因仍待警方進一步調查釐清。

▲台64八里匝道口砂石車未保持安全距離發生10車連環撞，小貨車遭擠壓變形駕駛慘死。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，42歲的砂石車駕駛張姓男子當時行經台64線，從三重往八里方向準備下中華路匝道出口，卻未注意到前方車輛已經煞停，未保持安全距離先追撞2車後，再將胡姓死者（37歲，男）駕駛的白色小貨車及另輛藍色小貨車撞向左側車道的砂石車，胡姓死者的小貨車被壓在底下、全車變形，上面還疊著被擠壓扭曲的藍色小貨車。

▼砂石車發現前方車輛煞停時已來不及。（圖／記者陳豐德翻攝）



由於現場車輛堆疊變形，搶救難度大幅提升，警消抵達後使用破壞機具盡速搶救，胡姓駕駛仍直至車禍後近2小時才被救出，現場已無生命跡象，經緊急送往淡水馬偕救治後仍宣告不治，還有2名傷者許男脖頸輕傷送淡水馬偕救護，王男頭暈輕傷未送醫。

此件連環車禍還有案外案，新北交通大隊員警騎乘重機抵達現場支援時，一輛大貨車因為不明原因從後方先追撞一輛消防後勤勘災車後，再追撞上警用大型重機，所幸警、消以及駕駛皆無人受傷，僅單純車損。

▼白色小貨車遭擠壓堆疊後嚴重變形，駕駛受困近2小時救出後宣告不治。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼前方車輛被追撞後上下交疊，所幸僅有輕傷。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼死者駕駛的白色小貨車被壓在藍色小貨車底下，搜救相當困難。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼交大重機以及消防勘災車前來支援時也被追撞。（圖／記者陳以昇翻攝）

