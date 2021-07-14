北市公布1例確診者足跡　9、10日曾到信義區永利市場！

▲北市確診個案公共場域活動史。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心14日公布，新增17例本土確診，以台北市10例為最多，其次為桃園市3例，另確診個案中新增6例死亡。台北市政府14日晚間公布一例確診者足跡，為案15396，日期為7月9日、7月10日上午5時45分至下午2時整有去過永利市場。

指揮中心14日表示，新增17例本土病例，其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為11例男性、6例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於7月7日至7月13日。個案分布以台北市10例為最多，其次為桃園市3例、新北市及台中市各2例；其中10例為已知感染源、3例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

台北市政府14日晚間也公布一起確診者足跡資料，為案15396，日期為7月9日、7月10日上午5時45分至下午2時整有去過永利市場。

台北市長柯文哲於14日防疫記者會中提及，今日中央公布北市新增10例本土確診，分散在士林、中正、內湖、信義、萬華等5個行政區；目前用傳統疫調大概很困難，重複過去經驗不會成功，既然每天平均2起不明感染源案例，接下來應更有效處理，「可能要用電信足跡」。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）