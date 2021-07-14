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快筆記！頂呱呱連15天「加1元多1件」　呱呱包、一口翅通通有

▲▼頂呱呱呱呱包。（圖／頂呱呱提供）

▲慶生日！頂呱呱全台推「加1元多1件」優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

47歲生日快樂！繼將經典呱呱包驚喜變身悠遊卡後，台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」又推出一系列生日優惠了，除了集結人氣餐點的「HAPPY B-DAY餐」外，今年可是加碼再推北中南限定「加1元多1件」優惠活動，各限時5天，只要購買指定餐再加1元就能多吃呱呱包、一口翅隨手包、辣味雞翅等，鐵粉們可要把握機會。

▲▼頂呱呱呱呱包。（圖／頂呱呱提供）

▲HAPPY B-DAY餐可用76折一次吃到4大人氣餐點。

慶生日！頂呱呱推出期間限定「HAPPY B-DAY餐」，內含呱呱包、辣味炸雞、阿勇雞塊、地瓜薯條及飲品1杯，只要76折就能吃到4大經典人氣餐點，7月15日至31日限時登場。今年更加碼推「加1元多1件」優惠活動，凡購買生日餐就可用「1元」加購指定商品。

7月15日至19日北區包括北北基、桃園、新竹各門市，可用1元加購呱呱包、黃金雞塊、一口翅隨手包、30元可樂系列飲品；7月21日至25日中區含台中、彰化及澎湖，用1元可加購呱呱包、脖子、辣味雞翅、30元可樂系列飲品；7月27日至31日南區含台南、高雄、屏東及花蓮地區則可用1元多吃呱呱包、口袋Pizza、辣味雞翅及30元可樂系列飲品，每份生日餐限加購1次，每日、每店各品項限量50份。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王7大夯品買1送1。

另，漢堡王至7月31日也限時推出「7大夯品買1送1」解憂優惠，品項有牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、薯條、冰美式研磨咖啡及大杯可樂等通通買1送1，此優惠僅開放於臨櫃點餐及使用官網訂餐並前往門市自取，提醒機場、兒童樂園、竹科台積P1等門市不適用。

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