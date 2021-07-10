他們看準西門町放空城　月闖17店家撬門掃貨！找店員攀談不忘順走

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局接獲線報，在疫情期間西門町許多店家選擇歇業，但卻有3名慣竊趁店家歇業撬開門鎖行竊，甚至有店家營業中，慣竊也藉故與店員攀談伺機摸走財物，短短1個月間，在西門町就偷了17間店家，另外新北市又犯下10多起竊盜案。

警方調查，40歲的蔡姓男子是名慣竊，從6月5日至7月3日，涉嫌夥同另外2人，在西門町鎖定店家下手行竊，有些店家歇業關門，蔡嫌就撬開門鎖進入搜刮，蔡也不放過營業中的店家，藉故與店員攀談「順走」店內商品。

▲北市1名慣竊鎖定西門町歇業店家，1個月闖17家店舖狂偷。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方鎖定蔡姓慣竊，發現蔡嫌等人短短1個月間，在西門町鎖定17家店家行竊，尋線追查發現，在新北市也涉及11起的竊盜案件，最後在9日前往新北市三重區逮捕蔡嫌，起獲部分被害人遭竊的鑰匙、存摺等證物，訊後依竊盜罪送辦。

另外，也將通知其餘2名嫌犯到案說明，警方發現，蔡姓慣竊鎖定萬華西門町一帶，因當時疫情造成衝擊，許多店家紛紛選擇歇業，所以伺機撬開門鎖進入行竊。

3名嫌犯偷走的商品小至遙控器，大至高等名牌包，光西門町店家損失就達40多萬元，警方呼籲，疫情期間許多商家停業，希望店家儘量注意門窗是否關緊，避免宵小趁機破壞門窗進入行竊。

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