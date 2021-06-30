　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情3級警戒車流輛少超速釀禍增加　南警將「精準執法」取締超速！

▲疫情3級警戒，車流輛少超速肇事卻增加　台南市警一分局將「精準執法」取締超速。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲疫情3級警戒，車流輛少超速肇事卻增加　台南市警一分局將「精準執法」取締超速。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情3級警戒延長至7月12日，居家生活型態改變，外出車流明顯減少，台南市東區受傷類交通事故件數，比起2020年同期減少23.4％，整體交通事故件數更減少41.6％，但車禍追撞案件增加4.4％，發現車流減少，反而駕駛人車速有提高情形，肇事大多與超速有關。

台南市警一分局分析車禍肇事原因比例，比起2021年1-4月份車禍追撞案件增加4.4％、未注意車前狀況增加3.6％、違反號誌（闖紅燈）增加1％，觀察發現車流減少，反而駕駛人車速有提高情形，大多與「速度管理」不當有關，另外民眾見路口車變少，僥倖不守交通規則略有增加，肇事嚴重度也隨之較高。

▲疫情3級警戒，車流輛少超速肇事卻增加　台南市警一分局將「精準執法」取締超速。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有鑒於此，一分局分析轄區事故大數據，針對東區易肇事路段「大同路二段（保仁路至生產路）、中華東路三段（崇明至德安百貨）、林森路一段　（崇明路至崇善路）、林森路二段（小東路至東寧路）、中華東路一段（小東路至凱旋路）、東門路三段（文化路至東成街）、裕農路（裕農三街至裕義路）」等7處精準執法，編排移動式超速取締勤務，依規定在測照點前100至300公尺間，懸掛「警52」警告三角形標誌告示牌面告知用路人，提醒駕駛人減速，並增加速度管理執法涵蓋率，以達到嚇阻違規超速作用。

一分局分局長方國璽表示，配合落實政府防疫政策外，防疫期間防制交通事故也不打烊，民眾務必遵守交通規則，取締開罰不是主要目的，而是希望用路人能減速慢行，保護自己及他人的安全。

「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色

ET快訊
Delta原恐釀全村75人染疫！　台大教授：屏東做對2件事
快訊／基隆某豪宅「30歲男墜樓亡」！媽叫他上班才發現
賈永婕大女兒訂便當凸槌「慈濟醫院不收」！她緊急神救援
獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝光！
高雄1人確診「社區60戶」送隔離！14天噴萬元　網嚇：手段超
高雄殘忍兇殺！男遭撞飛「3煞亂棒打死」　家屬曝奪命動機
快訊／板橋大遠百今停業清消　櫃姐與家人雙確診
快訊／高雄鳳山某大樓漏夜清樓PCR！181住戶採檢結果出爐
快訊／「放火」疑遭仙人跳　網紅青青的前男友和同夥遭起訴
快訊／三重湯城某企業5確診　員工2採結果出爐！

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大地藝術節音樂會全部取消 　「海歌山和」全額退票至7月23日

Delta病毒來襲　陳秋萍偕企業贈防疫物資

噴水洗禮生力軍！海巡新造成功艦抵花蓮港　配備火箭彈系統

力挺消防弟兄　蔡旺詮偕台南店家捐贈防疫物資

紅單轉讓掰了！預售屋管理新制7／1上路　交易門牌、地號完整揭露

屏東拖吊委外7月1日正式上路　籲民眾改變停車習慣以免荷包失血

疫情3級警戒車流輛少超速釀禍增加　南警將「精準執法」取締超速！

台南西港區台19線自撞電桿死亡車禍造成停電　佳里警籲天雨路滑小心駕駛

全台血荒　台南市消防局發起捐血活動熱血救人

阿嬤低血糖跌坐不起　溫暖安平警聞聲救苦被網友拍照PO網

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

大地藝術節音樂會全部取消 　「海歌山和」全額退票至7月23日

Delta病毒來襲　陳秋萍偕企業贈防疫物資

噴水洗禮生力軍！海巡新造成功艦抵花蓮港　配備火箭彈系統

力挺消防弟兄　蔡旺詮偕台南店家捐贈防疫物資

紅單轉讓掰了！預售屋管理新制7／1上路　交易門牌、地號完整揭露

屏東拖吊委外7月1日正式上路　籲民眾改變停車習慣以免荷包失血

疫情3級警戒車流輛少超速釀禍增加　南警將「精準執法」取締超速！

台南西港區台19線自撞電桿死亡車禍造成停電　佳里警籲天雨路滑小心駕駛

全台血荒　台南市消防局發起捐血活動熱血救人

阿嬤低血糖跌坐不起　溫暖安平警聞聲救苦被網友拍照PO網

神明前做壞事！她遭酒駕男2度侵犯　收到「丟丟臉的」影照

飯店龍蝦大戰！晶華買牛排送一隻　凱菲屋499元優惠延至7月底

雲端最前線／3萬人瘋搶！雙北長者預約莫德納 民眾搶殘劑

破紀錄「4天打1億劑」　陸本輪疫苗接種累積突破12億！　

家中撿到槍！10歲男童朝自己腦袋開槍　在8歲妹妹面前爆頭身亡

道奇王牌鮑爾被控性暴力　經紀方聲明：合意的性行為

韓女團成員非法使用牛奶真遭罰！　為「嚴重失眠＋憂鬱症」所苦

挺侯友宜「入境兩篩」　朱立倫：中央不應驕傲自滿拒絕好建議

枋寮果農確診Delta「感染源不明」　專家憂：不排除屏東有隱形傳播鏈

【傳愛的旅程】吃完「愛的早餐」一起快樂學習

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

台南自撞電桿死亡車禍造成停電

阿嬤低血糖跌坐安平警聞聲救苦

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

台南市交通局持續稽查白牌車

曾接觸枋寮確診者與足跡重疊　台東16人PCR陰性

台南市消防局捐血活動熱血救人

防疫宅在家壓力大 「Good and New」聊出好心情

桃園火鍋店12人深夜開趴　　群聚照曝光網傻眼

南警將「精準執法」取締超速！

紅單轉讓掰了！預售屋管理新制7/1上路

枋山快篩2149人全陰　楓港、善餘30日啟動防疫新生活

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

全裸妹穿「警察男友制服」爆乳照曝光

Gogoro充電站機車電池自燃發火

更多熱門

相關新聞

國際對中最後通牒：2個月內開放全面疫源調查

國際對中最後通牒：2個月內開放全面疫源調查

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源至今未定，專家及外界質疑中國處處限制調查很大程度阻礙了溯源進展，國際知名專家學者組成的「巴黎小組」（Paris Group）28日再度發表公開信，要求進行全面溯源調查，並由新組成的國際調查小組調查病毒外洩可能，並指明中國政府應全面配合，不進行秘密談話和獲取資料權限的干預。巴黎小組強調，若無法進行溯源調查，同樣的國際性日後會再捲土重來。

印度雨季來臨　河沖出逾150具遺體

印度雨季來臨　河沖出逾150具遺體

《金融時報》：中國假新聞藉疫情搗台灣

《金融時報》：中國假新聞藉疫情搗台灣

屏東逃逸移工PCR一採陰...傳發燒送醫！

屏東逃逸移工PCR一採陰...傳發燒送醫！

機車男「口罩遮下巴」 闖紅燈　最糗噴2萬400元

機車男「口罩遮下巴」 闖紅燈　最糗噴2萬400元

關鍵字：

疫情超速釀禍精準執法取締

讀者迴響

熱門新聞

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

台中7歲柔道童　住院70天不治

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

百萬網美曬「車頭燈變形照」　網一看暈了

寧夏夜市微解封　人潮出現了

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

她被老闆性侵　自尊心縫起她的嘴

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

屏東老年人口多　醫：疫情爆發恐大量死亡

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

鳳梨直播捕獲「史詩級天王大咖」加入！他嚇到道歉

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面