疫情3級警戒車流輛少超速釀禍增加　南警將「精準執法」取締超速！

▲疫情3級警戒，車流輛少超速肇事卻增加 台南市警一分局將「精準執法」取締超速。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情3級警戒延長至7月12日，居家生活型態改變，外出車流明顯減少，台南市東區受傷類交通事故件數，比起2020年同期減少23.4％，整體交通事故件數更減少41.6％，但車禍追撞案件增加4.4％，發現車流減少，反而駕駛人車速有提高情形，肇事大多與超速有關。

台南市警一分局分析車禍肇事原因比例，比起2021年1-4月份車禍追撞案件增加4.4％、未注意車前狀況增加3.6％、違反號誌（闖紅燈）增加1％，觀察發現車流減少，反而駕駛人車速有提高情形，大多與「速度管理」不當有關，另外民眾見路口車變少，僥倖不守交通規則略有增加，肇事嚴重度也隨之較高。

有鑒於此，一分局分析轄區事故大數據，針對東區易肇事路段「大同路二段（保仁路至生產路）、中華東路三段（崇明至德安百貨）、林森路一段 （崇明路至崇善路）、林森路二段（小東路至東寧路）、中華東路一段（小東路至凱旋路）、東門路三段（文化路至東成街）、裕農路（裕農三街至裕義路）」等7處精準執法，編排移動式超速取締勤務，依規定在測照點前100至300公尺間，懸掛「警52」警告三角形標誌告示牌面告知用路人，提醒駕駛人減速，並增加速度管理執法涵蓋率，以達到嚇阻違規超速作用。

一分局分局長方國璽表示，配合落實政府防疫政策外，防疫期間防制交通事故也不打烊，民眾務必遵守交通規則，取締開罰不是主要目的，而是希望用路人能減速慢行，保護自己及他人的安全。

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