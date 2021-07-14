追加第三劑疫苗　美衛生高層憂：面臨嚴重副作用的風險更高

▲隨著變種病毒不斷出現，也開始出現是否追加第三劑疫苗的討論。（示意圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國衛生官員13日表示，正在衡量追加第三劑疫苗是否有合理迫切性，並會根據更多數據，判斷額外一劑會不會讓嚴重副作用的風險更高。

路透社報導，美國衛生官員表示一般民眾接種第二劑疫苗後，已經被認為有更高的機會產生更嚴重的副作用，因此第三劑潛在的副作用風險或會更高。

「我們有高度的興趣想知道第三劑疫苗，是否和更高風險的負面反應有關連」，美國疾病控制與預防中心（CDC）副主任巴特勒（Jay Butler）表示，他們尤其想知道那些罕見但更嚴重的副作用，出現的風險是否會因此增加。

美國藥廠輝瑞和COVID-19疫苗合作夥伴德國BNT公司先前聲明，將會尋求美國和歐盟授權施打第三劑，而輝瑞代表也計畫和美國官員會面討論，有「美國防疫隊長」之稱的佛奇（Anthony auci）也在受邀出席之列。此前報導指出，完全接種輝瑞BNT疫苗的6個月後，防護力可能會大減，且包括Delta變異株在內的變種病毒正在蔓延全球，因此追加第三劑疫苗的話題開始發酵。

美國政府尚未就此做出決定，但巴特勒表示，他們的確看到了長者和其他高風險族群可能有再施打一劑的需求。不過他也說，目前並未看到任何證據顯示，在去年12月到今年1月間接種疫苗的民眾，有出現體內抗體防護力下降的情況，這些人接種疫苗至今已超過6個月。

巴特勒補充，現在的劑數對於防護Delta病毒已有顯著的效力。