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15億元樂透得主瞞家人10年！　生活樸實無華且枯燥：我做錯了嗎

▲▼女子買彩券中大獎，彩券卻被丟進洗衣機攪爛了。（圖／取自免費圖庫WUNDER STOCK）

▲加州男中樂透頭獎，為了對家人隱瞞，選擇低調過生活。（圖／取自免費圖庫WUNDER STOCK）

記者張靖榕／綜合外電報導

如果中樂透頭彩，你真的會告訴家人嗎？美國加州一名男子在10年前中了加州樂透頭彩，獎金高達5500萬美元（約新台幣15.42億元），但他從未告訴任何人，因為他知道一旦被家人知道，妹妹肯定會想盡辦法侵吞他的一半獎金。然而10年過去，他現在開始懷疑起自己當初的決定究竟是否正確。

理財新聞網站「MoneyWatch」6月底公布一封讀者來信，自稱「低調的樂透得主」的加州男子表示，約莫2011年時他得了加州樂透透獎，一夕間致富的他卻沒打算和任何人說，為了不被人發現，生活基本上沒有太多改變，還是樸實無華且枯燥，「我的確是買了一輛新卡車和一間新房，但我告訴他們是用租的。我不告訴任何人是錯誤的嗎？」

低調富豪說他知道父母親一定不會向他要求任何東西，那個他「不怎麼喜歡」的妹妹和妹夫，才是真正讓他顧忌的人，因為他妹妹很可能會要他捐出一半的獎金給她的教會，「我沒有捐錢給任何人或機構。」

如今低調富豪已經67歲，膝下無子，雙親過世，全家只剩他妹妹和妹夫，而他們早在10年多以前就不相往來，這段日子坐擁能和名人富豪一較高下的財產，他卻說自己花得錢並不多。

「最好她是不要知道我住在哪裡」，低調富豪控訴自己的親手足，說妹妹曾想對父母做出可怕的事情，但被他阻止了，但隨時間過去，中頭彩的事情和人隻字不提一句，仍讓他動搖「這樣真的對嗎？」

如果低調富豪自述的家庭情況真是這樣，「MoneyWatch」的佛翠爾（Quentin Fottrell）和他是站在同一邊的。他說不應該為這個決定感到後悔，因為這樣做並沒有錯。同時他也很訝異低調富豪居然能夠這麼低調，因為歷任樂透得主在加州基本上是公開的紀錄，但不論如何，「享受你的財富，還有你的個人隱私。」

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