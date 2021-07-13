男童狠拆國旗扔地面！影片曝光惹爭議：美國國旗已成「分裂象徵」

Children are being raised to desecrate the flag. pic.twitter.com/RtNBo3u1st — Marie Oakes (@TheMarieOakes) July 9, 2021

記者葉睿涵／編譯

美國最近有一支無聲的影片正在推特上瘋傳。在這支被觀看過近百萬次的影片中，一個小男孩將美國國旗扯下，並用力地丟在地面，卻未遭到身旁的大人訓斥，反映了美國社會分裂的現狀，引發人們熱烈討論。

據福斯新聞報導，這支由用戶奧克斯（Marie Oakes）所上傳的影片並沒有聲音，但從畫面可見，一個小男孩騎著兒童滑板車經過其他住戶的前院時，見到了該住戶插在地上的小型美國國旗。

▲美國一名小男孩將國旗扔在地上，引發美國人對「國旗意義」的爭論。（圖／翻攝自推特／@TheMarieOakes）

男孩伸出右手，企圖將國旗扯下，沒想到第一次的嘗試並未成功，於是他停下滑板車，用力扯出國旗，並在揮舞了幾次後，嫌棄地扔在地面上離去。

過程中，騎自行車與男孩並行的女人全程只是安靜地望著小男孩，並未出言阻止他的行為，還在事後與小男孩若無其事地離開現場。奧克斯將影片發布在推特時寫道，「我們的小孩竟被養育成懂得褻瀆國旗」，吸引了約百萬人觀看。

▲「美國國旗的意義為何」如今在美國引發爭議。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

影片po出之際，正是美國各地對學生是否應在課堂上學習與種族理論相關的課程，展開辯論最激烈的時候。一些家長和議員認為，這些課程會導致孩子們憎恨「美國例外論」（American Exceptionalism）。

同時，美國認為「國旗是分裂象徵」的看法已經蔓延到了主流文化。歌手梅西格雷（Macy Gray）帶頭倡議，應該對國旗進行更新，因為當前的國旗代表了「破舊、過時、分裂和不正確」。在美國最近的主流社運「黑人的命也是命」 （BLM）活動中，猶他州分會也將美國國旗視為「仇恨的象徵」。

《紐約時報》一位編輯上個月在MSNBC的一個節目中也指出，她在長島旅行看到美國國旗時深感「不安」，「本質上而言，這些舉旗人要傳遞的訊息很明確：這是我的國家，不是你的」。

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