全台疫苗涵蓋率曝光！台北22％本島冠軍　新竹縣慘墊底

▲雙北市累計接種人數皆已突破58萬人次。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

中央疫苗預約平台13日上午開放18歲以上民眾進行意願登記，截至13日下午5時已有485萬人完成登記。而根據國家高速網路與計算中心統計，台北市以22%疫苗涵蓋率排名第三，為本島縣市中最高，新北則有14％排在第16名；另外新竹縣涵蓋率僅10.44％墊底。全台縣市涵蓋率最高的則以「國之北疆」連江縣60.03％奪冠。

指揮中心13日晚間公布各疫苗統計結果，只登記AZ者共6萬3310人，占總登記人數1.30％；只登記莫德納者共309萬8106人，占總登記人數63.84％；同時登記AZ和莫德納者共169萬1137人，占總登記人數34.85％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲各縣市配送及餘量疫苗統計圖。（圖／國家高速網路與計算中心，下同）

究竟各縣市目前的配送疫苗剩餘量為何，國家高速網路與計算中心根據衛福部疾管署截至7月12日的資料統計，依序如下：

1.台北市：AZ餘量1萬7320劑、莫德納10萬3488劑。

2.新北市：AZ餘量1萬1270劑、莫德納20萬4994劑。

3.基隆市：AZ餘量1330劑、莫德納1萬7659劑。

4.桃園市：AZ餘量1萬1710劑、莫德納3萬6746劑。

5.新竹縣：AZ餘量2440劑、莫德納1萬9252劑。

6.新竹市：AZ餘量1220劑、莫德納6863劑。

7.苗栗縣：AZ餘量800劑、莫德納2萬209劑。

8.台中市：AZ餘量2880劑、莫德納10萬1190劑。

9.南投縣：AZ餘量2360劑、莫德納3萬5395劑。

10.彰化縣：AZ餘量7120劑、莫德納4萬96劑。

11.雲林縣：AZ餘量3370劑、莫德納2萬1433劑。

12.嘉義縣：AZ餘量2200劑、莫德納2萬2669劑。

13.嘉義市：AZ餘量3890劑、莫德納8026劑。

14.台南市：AZ餘量5170劑、莫德納4萬9998劑。

15.高雄市：AZ餘量1800劑、莫德納13萬993劑。

16.屏東縣：AZ餘量1620劑、莫德納1萬2383劑。

17.宜蘭縣：AZ餘量1310劑、莫德納1萬5750劑。

18.花蓮縣：AZ餘量4450劑、莫德納2萬3388劑。

19.台東縣：AZ餘量1150劑、莫德納1萬8535劑。

20.澎湖縣：AZ餘量780劑、莫德納6401劑。

21.金門縣：AZ餘量3190劑、莫德納5723劑。

22.連江縣：AZ餘量630劑、莫德納872劑。

▼▲連江縣的疫苗涵蓋率最高。

疫苗涵蓋率由高至低依序為（資料更新至7月12日）：

1.連江縣60.03％

2.澎湖縣28.71％

3.台北市22.76％

4.嘉義市20.44％

5.屏東縣19.32％

6.台東縣17.82％

7.桃園市17.74％

8.基隆市17.36％

9.花蓮縣16.67％

10.金門縣16.29％

11.高雄市16.26％

12.台南市16.13％

13.宜蘭縣15.45％

14.雲林縣14.82％

15.新竹市14.64％

16.新北市14.53％

17.彰化縣14.25％

18.台中市14.04％

19.嘉義縣13.86％

20.苗栗縣13.3％

21.南投縣11.81％

22.新竹縣10.44％

▲累計接種人次6都拿下前6名。

疫苗累計接種人次由多至少依序為（資料更新至7月12日）：

1.台北市58萬5967人次

2.新北市58萬4799人次

3.高雄市44萬8510人次

4.桃園市40萬2760人次

5.台中市39萬6074人次

6.台南市30萬1689人次

7.彰化縣17萬9740人次

8.屏東縣15萬6338人次

9.雲林縣9萬9925人次

10.苗栗縣7萬1942人次

11.宜蘭縣6萬9865人次

12.嘉義縣6萬8905人次

13.新竹市6萬6247人次

14.基隆市6萬3657人次

15.新竹縣5萬9804人次

16.南投縣5萬7730人次

17.嘉義市5萬4220人次

18.花蓮縣5萬3892人次

19.台東縣3萬8201人次

20.澎湖縣3萬359人次

21.金門縣2萬2849人次

22.連江縣8066人次

▲醫事人員已經施打第二劑疫苗的人數不多。

而10大類疫苗公費接種對象涵蓋率依序為（資料更新至7月12日）：

第一類醫事人員：已接種AZ第一劑77.5％、莫德納第一劑16.9％；AZ第二劑6.8％、莫德納第二劑2.7％。

第二類政府防疫人員：已接種AZ第一劑81.6％、莫德納第一劑18.4％；AZ第二劑1.1％。

第三類高接觸風險工作人員：已接種AZ第一劑50.2％、莫德納第一劑49.4％；AZ第二劑5.4％、莫德納第二劑0.1％。

第四類必要出國者公費對象：已接種AZ第一劑31.1％、莫德納第一劑41.5％；AZ第二劑51.5％、莫德納第二劑0.1％。

第四類必要出國者自費對象：已接種AZ第一劑100％；AZ第二劑22％、莫德納第二劑0.1％。

第五類社福機構人員及住民：已接種AZ第一劑52.2％、莫德納第一劑10.3％。

第六類75歲以上長者：已接種AZ第一劑36.3％、莫德納第一劑26.9％。

第六類孕婦：已接種莫德納第一劑16.5％。

第七類軍人及高中以下教職員：已接種AZ第一劑13.2％、莫德納第一劑32.7％。

第八類65至74歲長者：已接種AZ第一劑3.1％、莫德納第一劑40.4％。

第九類高風險疾病者：尚未有資料。

第十類50至65歲成人：尚未有資料。

其他：已接種AZ第一劑2.5％、莫德納第一劑0.5％。