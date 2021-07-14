全台疫苗涵蓋率曝光！台北22％本島冠軍　新竹縣慘墊底

▲雙北市累計接種人數皆已突破58萬人次。（圖／記者李毓康攝）
記者黃翊婷／綜合報導
中央疫苗預約平台13日上午開放18歲以上民眾進行意願登記，截至13日下午5時已有485萬人完成登記。而根據國家高速網路與計算中心統計，台北市以22%疫苗涵蓋率排名第三，為本島縣市中最高，新北則有14％排在第16名；另外新竹縣涵蓋率僅10.44％墊底。全台縣市涵蓋率最高的則以「國之北疆」連江縣60.03％奪冠。
指揮中心13日晚間公布各疫苗統計結果，只登記AZ者共6萬3310人，占總登記人數1.30％；只登記莫德納者共309萬8106人，占總登記人數63.84％；同時登記AZ和莫德納者共169萬1137人，占總登記人數34.85％。
▲各縣市配送及餘量疫苗統計圖。（圖／國家高速網路與計算中心，下同）
究竟各縣市目前的配送疫苗剩餘量為何，國家高速網路與計算中心根據衛福部疾管署截至7月12日的資料統計，依序如下：
1.台北市：AZ餘量1萬7320劑、莫德納10萬3488劑。
2.新北市：AZ餘量1萬1270劑、莫德納20萬4994劑。
3.基隆市：AZ餘量1330劑、莫德納1萬7659劑。
4.桃園市：AZ餘量1萬1710劑、莫德納3萬6746劑。
5.新竹縣：AZ餘量2440劑、莫德納1萬9252劑。
6.新竹市：AZ餘量1220劑、莫德納6863劑。
7.苗栗縣：AZ餘量800劑、莫德納2萬209劑。
8.台中市：AZ餘量2880劑、莫德納10萬1190劑。
9.南投縣：AZ餘量2360劑、莫德納3萬5395劑。
10.彰化縣：AZ餘量7120劑、莫德納4萬96劑。
11.雲林縣：AZ餘量3370劑、莫德納2萬1433劑。
12.嘉義縣：AZ餘量2200劑、莫德納2萬2669劑。
13.嘉義市：AZ餘量3890劑、莫德納8026劑。
14.台南市：AZ餘量5170劑、莫德納4萬9998劑。
15.高雄市：AZ餘量1800劑、莫德納13萬993劑。
16.屏東縣：AZ餘量1620劑、莫德納1萬2383劑。
17.宜蘭縣：AZ餘量1310劑、莫德納1萬5750劑。
18.花蓮縣：AZ餘量4450劑、莫德納2萬3388劑。
19.台東縣：AZ餘量1150劑、莫德納1萬8535劑。
20.澎湖縣：AZ餘量780劑、莫德納6401劑。
21.金門縣：AZ餘量3190劑、莫德納5723劑。
22.連江縣：AZ餘量630劑、莫德納872劑。
▼▲連江縣的疫苗涵蓋率最高。
疫苗涵蓋率由高至低依序為（資料更新至7月12日）：
1.連江縣60.03％
2.澎湖縣28.71％
3.台北市22.76％
4.嘉義市20.44％
5.屏東縣19.32％
6.台東縣17.82％
7.桃園市17.74％
8.基隆市17.36％
9.花蓮縣16.67％
10.金門縣16.29％
11.高雄市16.26％
12.台南市16.13％
13.宜蘭縣15.45％
14.雲林縣14.82％
15.新竹市14.64％
16.新北市14.53％
17.彰化縣14.25％
18.台中市14.04％
19.嘉義縣13.86％
20.苗栗縣13.3％
21.南投縣11.81％
22.新竹縣10.44％
▲累計接種人次6都拿下前6名。
疫苗累計接種人次由多至少依序為（資料更新至7月12日）：
1.台北市58萬5967人次
2.新北市58萬4799人次
3.高雄市44萬8510人次
4.桃園市40萬2760人次
5.台中市39萬6074人次
6.台南市30萬1689人次
7.彰化縣17萬9740人次
8.屏東縣15萬6338人次
9.雲林縣9萬9925人次
10.苗栗縣7萬1942人次
11.宜蘭縣6萬9865人次
12.嘉義縣6萬8905人次
13.新竹市6萬6247人次
14.基隆市6萬3657人次
15.新竹縣5萬9804人次
16.南投縣5萬7730人次
17.嘉義市5萬4220人次
18.花蓮縣5萬3892人次
19.台東縣3萬8201人次
20.澎湖縣3萬359人次
21.金門縣2萬2849人次
22.連江縣8066人次
▲醫事人員已經施打第二劑疫苗的人數不多。
而10大類疫苗公費接種對象涵蓋率依序為（資料更新至7月12日）：
第一類醫事人員：已接種AZ第一劑77.5％、莫德納第一劑16.9％；AZ第二劑6.8％、莫德納第二劑2.7％。
第二類政府防疫人員：已接種AZ第一劑81.6％、莫德納第一劑18.4％；AZ第二劑1.1％。
第三類高接觸風險工作人員：已接種AZ第一劑50.2％、莫德納第一劑49.4％；AZ第二劑5.4％、莫德納第二劑0.1％。
第四類必要出國者公費對象：已接種AZ第一劑31.1％、莫德納第一劑41.5％；AZ第二劑51.5％、莫德納第二劑0.1％。
第四類必要出國者自費對象：已接種AZ第一劑100％；AZ第二劑22％、莫德納第二劑0.1％。
第五類社福機構人員及住民：已接種AZ第一劑52.2％、莫德納第一劑10.3％。
第六類75歲以上長者：已接種AZ第一劑36.3％、莫德納第一劑26.9％。
第六類孕婦：已接種莫德納第一劑16.5％。
第七類軍人及高中以下教職員：已接種AZ第一劑13.2％、莫德納第一劑32.7％。
第八類65至74歲長者：已接種AZ第一劑3.1％、莫德納第一劑40.4％。
第九類高風險疾病者：尚未有資料。
第十類50至65歲成人：尚未有資料。
其他：已接種AZ第一劑2.5％、莫德納第一劑0.5％。
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