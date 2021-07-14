LIVE／啟動大型接種站！1.3萬人打莫德納　柯文哲親赴花博視察

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前開放65歲以上長者預約施打莫德納疫苗，14、15日首度開放花博爭艷館做大型接種場館，台北市副市長蔡炳坤13日表示，2天預計幫1.3萬人接種疫苗。針對北市首次開放大型接種場館，台北市長柯文哲14日上午9時30分親自赴花博進行視察，《ETtoday新聞雲》全程直播。

有鑒於中央預約系統即將在15日上線，柯文哲日前表示，北市在此之前會完成65歲以上長者疫苗施打，不限戶籍，只要住在北市都可以在9日開始進行預約。而蔡炳坤則補充，此次特別在14日、15日增加花博爭豔館作為施打場館。

面對北市將首次啟動大型疫苗接種站，蔡炳坤13日與聯合醫院仁愛院區院長蕭勝煌率先到場，進行啟用前導覽。蔡炳坤受訪時表示，在花博接種疫苗的人數為1.3萬人左右，14日預計先幫8000多人施打疫苗，15日為5000多人，除此之外，15日下午還會安排部分專案接種，包括市場處、動物園人員等，預計於15日以前施打完畢。

關於動線部分，蔡炳坤說，花博爭艷館有2000坪左右的空間，總共規劃18條動線，每1條動線1小時可排100人，所以一小時18條動線可幫1800人接種疫苗，目前預約人數僅佔原來規劃的6成左右。

至於大型接種站花博爭艷館正式上線首日，柯文哲也於上午9時30分親自到場，預計視察報到處、等候區、注射區、緊急救護區、醫護人員休息區等規劃。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）