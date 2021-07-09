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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇友辰／湯景華縱火不判死　最高法院生死裁判困境

▲三重縱火犯湯景華犯案影像曝光。（圖／ET資料照片）

▲湯景華縱火燒死6人，經四度判死，日前最高法院依據公約解釋意旨改判無期徒刑。（圖／ET資料照片）

男子湯景華因官司糾紛，進而於2016年3月23日凌晨到翁姓男子三重住處騎樓縱火，導致翁家6人身葬火窟死亡。原本一、二審及更一、更二審的承審法官，均認為湯男惡性重大至極，四度判處死刑，但日前最高法院以湯男基於「間接故意」犯下殺人罪，依《兩公約》規定不能判死，乃撤銷原判決，並自為改判無期徒刑定讞（最高法院110年度台上字第3266號刑事判決）。判決一出，引發輿論譁然，質疑最高法院不該拿《兩公約》當「免死金牌」，選擇無期徒刑為被告開脫，也有檢察官投書認為「判死改無期，最高院誤解國際公約？」而學界公法、刑法學者亦有呼應者，孰是孰非，值得推敲深思。

直接故意與間接故意的一字之差

惟我國《刑法》上的故意，依行為人之認識與意欲之強弱，於第13條第1項、第2項分為直接故意（或稱確定故意）與間接故意（或稱不確定故意、未必故意）兩種。前者指行為人對於構成犯罪之事實，明知並有使其發生之決意，進而實行該犯罪決意之行為；後者指行為人對於構成犯罪之事實，預見其有發生之可能，因該犯罪事實之發生不違背其本意，乃予容認而任其發生者而言。此乃法律適用因一字之差，而有生死不同的判決結果之故。

值得注意的是，早在《兩公約》施行前，最高法院即認為直接故意與間接故意兩者的性質、態樣既非相同，其惡性之評價即有輕重分別，自影響於行為人責任及量刑結果。例如：最高法院94年度台上字第6934號刑事判決，即以被告殺人並非出於「直接故意」，其惡性與直接故意的殺人行為仍有不同，而判處無期徒刑可按。

繼之，2009年立法院通過《兩公約施行法》，該施行法第2條賦予《兩公約》具有國內法的效力。其中《公民與政治權利國際公約》（下稱《公政公約》）第6條第2項規定：「凡未廢除死刑之國家，非犯情節最重大之罪，……不得科處死刑。」實務上並依照聯合國人權事務委員會相關解釋，認為上述條約所稱之「情節最重大之罪」，係指「蓄意殺害並造成生命喪失」之情形，例如：最高法院在103年度台上字第807號刑事判決（林基雄殺人案）即引用《公政公約》上開規定明確揭示，基於「不確定故意」以縱火方式造成殺人結果，即與「蓄意殺害並造成生命喪失」不符，不得判處死刑。本案歷審法官對此前例應知之甚詳，何故不為援引適用，頗令人費解。

最高院不得已的免死適法判決

接著，人權事務委員會於2018年通過第36號一般性意見（下稱第36號意見），內容有70點之多，取代1982年的第6號意見及1984年的第14號意見，成為解釋《公政公約》第6條的重要依據。而根據第36號意見第35段更進一步明確闡述：「『情節最重大之罪』一詞必須作嚴格解讀，僅限於涉及故意殺人的極嚴重罪行。在第6條的架構內，未直接和故意導致死亡的罪行，如謀殺未遂、貪腐及其他經濟和政治罪行、武裝搶劫、海盜行為、綁架以及毒品和性犯罪儘管具有嚴重性質，但絕不能作為判處死刑的理由。……」，可說實質限縮死刑規定的適用範圍至為明確。

由此可知，在湯景華案中，最高法院將最嚴重的罪行限縮於涉及直接故意殺人的犯行，排除間接故意似為正確結論，符合人權公約意旨及該院所作成的前例。而在量刑上，根據最高法院2021年7月2日新聞稿指出：「綜合審酌上開量刑情狀，湯景華本件罪行在公政公約的拘束下，既不能判處死刑，其罪責最重上限是無期徒刑，而無期徒刑依法執行逾25年，且有悔改實據，始得假釋出獄，依他的情形，如果可以假釋時，已逾75歲年邁的人。本院認為對於湯景華量處無期徒刑，使他在監獄中長期隔離並施以矯正，即與罪責相當。」本件最高法院不顧可能背負「恐龍法官」罵名的輿論壓力，仍依據公約解釋意旨撤銷更二審死刑判決，改判無期徒刑，可謂不得已所做適法的抉擇。

湯景華案歷審爭議不斷，除上述死刑量刑外，前此有學者質疑法官輕率認定燒機車即等同於故意殺人，如此連跳三級而論斷故意，恐有違法之虞。對此，最高法院就更一審判決，已於2020年3月4日以109年度台上字第334號刑事判決指出湯男始終否認有燒燬住宅及殺人的意思，原判決未查證清楚，理由也有不備，故第二次發回高等法院要求釐清行為人主觀上是否具有殺人的故意，不能僅因為生命法益受侵害的結果，反推具有殺人故意，亦不能逕以放火直接故意之存在，推論出具有同樣的殺人直接故意，仍須回歸到縱火及殺人各個構成要件事實獨立去做判斷。若將來本案最高法院判決全文出爐，以其一放火行為觸犯數罪，有《刑法》第55條想像競合犯適用，從一重論以殺人罪，似可化解縱火即殺人的三級跳質疑。

建立犯罪被害人保護支持網絡

值得深思明辨的是，目前國內司法實務要判處死刑有兩大關卡，第一就是「教化可能性」，第二就是「兩公約」，申言之，即「精神疾病不能判死」、「未必故意不能判死」，為死刑設下重重限制。根據筆者觀察，最高法院終審的死刑判決的確有逐年下降趨勢，然而，如此殺人不償命的裁判，不符應報主義的想法，對於侵奪他人生命之人主張寬貸予以免死，顯然不符國民法感情的期待，而相對的該如何安頓被害人家屬的創痛，以避免對立加深？過去曾有立委及學者倡議以不能假釋的無期徒刑取代，然終身監禁形同對受刑人長期精神虐待不人道的酷刑，違反《禁止酷刑公約》的國際規範，也會造成國家資源的耗竭，恐非大家所樂見。

事實上，最高法院法官也是有人性良知高級知識份子，對於兇殘殺人案件應報之心境，應該「人同此心，心同此理」，然法律公約框架如此，執法者也只能依法裁判，而不能脫法裁判，呼應社會大眾「判死」的期待。應反思的是，犯罪被害人的保護，依2017年司改國是會議的決議，應不侷限於給予金錢補償和法律協助，也不應侷限於現行法所定的保護措施而已，而必須是跨部會合作建構一整體性的制度上、精神上與物質上的支持網絡，以提供完整且健全的保護措施，減輕其傷痛，以及減少社會大眾的怨懟不滿，這或許也是解除法官裁判困境的良方，也當是法治國追求公平正義、保護善良的精神能夠永繫於不墜。

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●蘇友辰，執業律師、中華人權協會名譽理事長，著有《蘇建和案21年生死簿》。以上言論不代表本公司立場。

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法律司改人權蘇友辰湯景華死刑直接故意間接故意縱火兩公約酷刑公約教化可能性

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