陸副外長：美沒資格講人權　中共帶14億人過幸福生活「應頒金牌」

▲中共7月1日在天安門慶祝建黨百年。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部副部長樂玉成9日接受陸媒專訪，指美國等西方國家沒有資格跟中國講民主、人權，中國共產黨領導14億中國人民擺脫千年貧困，過上幸福生活，就是最大的人權，最好的人權，「可以說中國共產黨在人權問題上不僅無可指責，而且應該給其頒金牌、授勳章。」

7月9日為美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）密訪中國大陸50周年，樂玉成當日接受陸媒《觀察者網》專訪，針對中美關係發言。樂玉成表示，美方一些人關心中國的人權，總給人一種「黃鼠狼給雞拜年」的感覺，眾所周知，美國政策既反華，也反穆斯林，這些年美國的砲彈幾乎都落在了穆斯林的土地上，第一個頒「禁穆令」的就是美國，「奇怪的是，美國卻為在新疆地區過著幸福生活的中國穆斯林操『人權』的心，這不是很荒唐可笑嗎？」

▼中共總書記習近平登上天安門城樓。（圖／路透）



樂玉成提到，美國等西方國家沒有資格跟中國講民主和人權，因為本身的人權記錄劣跡斑斑，「歷史上，對土著居民搞種族滅絕，對少數族裔搞歧視迫害。美國西進運動大肆殺戮和驅逐印第安人，其人口百餘年間從500萬減至25萬，他們曾是北美主體人口，如今只佔總人口不到2%。加拿大原住民寄宿學校舊址先後發現200多具兒童遺骸、上千座無名墳墓，160年來至少有4000名兒童離奇地死於寄宿學校。」

樂玉成指出，時至今日，美國的「佛洛伊德們」還不能呼吸，少數族裔飽受歧視，無家可歸者流浪街頭，「這樣的國家居然好意思以『人權衛士』『人權教師爺』自居，對別國頤指氣使、指手畫腳，說穿了就是打著人權旗號行干涉他國內政之實。」

樂玉成表示，民主、人權不是標語口號，不是用來當擺設的花瓶，必須保障人們擁有工作、住房、溫飽、受教育、醫療、養老等基本人權，「藥好不好，不能看廣告，而要看療效。」

▼大陸外交部副部長樂玉成。（圖／達志影像／美聯社）



樂玉成強調，中國共產黨百年奮鬥歷程所取得的輝煌治理成就就是最成功的民主、最有說服力的民主，「中國共產黨領導14億中國人民擺脫千年貧困，過上幸福生活，就是最大的人權、最好的人權。可以說中國共產黨在人權問題上不僅無可指責，而且應該給其頒金牌、授勳章。」

樂玉成提到，美國衰落的不是實力而是霸權，就實力而言，美國仍是全球位居第一的大國、強國，在相當長時間內都難以被超越，但實力再強，國霸必衰，霸權不得人心，「今天如果還有哪個國家想著要延續霸權，號令天下，隨意干涉別國內政，注定會失敗。」

樂玉成強調，對一個大國來說，思想的衰落比實力的衰落更危險，在21世紀多極化、全球化時代，不能還想著從冷戰工具箱裡翻找工具，天天琢磨著怎麼遏制他國，拉「小圈子」，搞集團對抗，按叢林法則行事，「這些散發著霉味的陳腐思想在當今世界肯定行不通，只會害人害己，終將被時代所拋棄。」