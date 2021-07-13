染疫死亡率低於他國？　蔡壁如揭陳時中「不願告訴國人的真相」

▲陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者黃巈禾／台北報導

台灣染疫死亡率從全球第16名躍升到第8名。中央流行疫情指揮官陳時中12日表示，確診母數太小，才會讓分子看起來這麼高，若以每百萬人死亡人數，全人口來計算，台灣死亡率遠低於其他國家。對此，民眾黨立委蔡璧如認為，死亡率高與台灣「有症狀才篩檢」、篩檢量太少有關。

蔡壁如13日以「指揮官陳時中不願意告訴國人的真相！」為題在臉書表示，究竟台灣因為染疫死亡率有多高？是用死亡人數除以確診人數來計算？還是像中央流行疫情指揮官陳時中所言，用每百萬人來計算死亡率才對？用前者來計算，這些數據都是指揮中心提供的，也是疾管家網站和衛福部官網每天公布的數據，陳時中怎麼會因為立委質疑，就否定自己每天說出的話？關乎全台灣人生死的疫情指揮官，話可以亂說嗎？

蔡壁如指出，根據台大公衛專家詹長權的資料，台灣和日本「年齡別新冠肺炎死亡人數」比較發現，關鍵在於，台灣從50至59歲年齡層死亡人數是明顯增加的，60至69歲、70至79歲、80歲以上的三個年齡層的死亡人數都差不多，從日本的數據來看台灣，台灣「有症狀才篩檢」會延遲新冠肺炎確診時間，讓醫護人員錯失早期診斷、早期治療新冠肺炎的機會，讓病人由輕症轉重症機率增高，恐怕這才是陳時中指揮官不願意告訴國人的真相！

蔡壁如認為，為什麼以台灣醫療水準如此之高的情況下，還有這麼高的死亡率？很簡單、也很明顯的答案，存在在黑數太多，在沒有普篩的情況下，只能說「少篩、少確診」但伴隨而來的是「高死亡率」，所以，根本的原因，就是因為台灣的篩檢量太少，確診個案被低估！

到底台灣的篩檢量究竟有多底？蔡壁如說明，到2021年7月5日為止，包括香港、日本、新加坡、韓國及台灣在內的每千人PCR篩檢人次比較：香港2677人次、新加坡2326人次、韓國207人次、日本126人次、台灣63人次，「所以，只有誠實面對問題，才能真正解決問題，這就是我說的RCA！」

蔡壁如認為，解決民眾對這波疫情的恐慌，最根本的辦法就是提供足夠的疫苗數量，同島一命，必須維護民主國家對民眾的健康人權保障、對健康平等權公平正義的維護，所以，先打一劑是個好辦法。