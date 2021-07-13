駐菲律賓代表處恢復上班僅5天！再有1人確診 　6月迄今累計8例

▲菲律賓。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃巈禾／台北報導

菲律賓新冠肺炎疫情嚴峻。駐菲律賓代表處4日1人員確診，6日及7日暫停領務服務，8日起恢復正常上班。然而，恢復上班才6天，外交部13日指出，駐菲律賓代表處13日再有1名人員確診，目前正在居家隔離中。

外交部表示，駐菲律賓代表處已依緊急應變計畫及菲律賓政府相關規定，即刻啟動防疫標準作業程序，通報所屬辦公大樓，這是駐菲律賓代表處自6月以來第8個確診案例。

外交部指出，菲律賓疫情持續蔓延，近期每日確診人數都超過5000例，為保障駐處同仁及洽公民眾的健康安全，駐處已安排14日針對辦公處所進行全面消毒作業，並暫停領務服務，於15日起恢復分組辦公，領務服務則仍採預約制收件辦理。

外交部說明，在領務暫停服務期間，若國人有緊急需要申辦領務案件，請以簡訊聯繫駐處（緊急聯絡電話:+63-917-8194597），告知要辦理的領務業務項目、提供相關證明文件、當事人姓名、聯絡方式（手機號碼），駐處承辦同仁將與當事人聯繫以提供必要協助。

外交部強調，持續提醒駐外各館處加強防疫作為，做好各項預防措施，並隨時與駐外各單位保持密切聯繫，掌握當地疫情發展，隨時提供必要的協助，以確保同仁和眷屬的健康安全。