台中市區微解封驚見「送肉粽」　民俗專家曝犯6大禁忌恐沾陰邪

▲台中市區14日晚間將進行送煞儀式。（圖／ETtoday資料照）



記者游瓊華／台中報導

台中市南區14日晚間9點至11點舉辦送煞儀式，路線由台中市南區正義街、右轉興大路、左轉國光路、靠左接德芳南路、左轉上74號快速道路送至海口，完成送煞科儀。由於台中市區鮮少舉辦類似儀式，消息在網路上轉傳，民眾也擔心不已。民俗專家楊登嵙提醒民眾小心不要觸犯6大禁忌，例如佩戴項鍊等，以免沾染陰邪。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，「送肉粽」有不少民俗禁忌，寧可信其有，不可信其無，以免給自己沾染陰邪的磁場，帶來不好的影響。第一、沿途不能叫姓名：以免被鬼魂跟隨；第二、不能脫隊，以免落單遭煞氣纒住。

第三、參加者不能戴項鍊，以免讓亡者觸景傷情，回想上吊情境，影響法事進行或傷害生人；第四、回程不說話，回程不說話聊天，以免講錯話，讓鬼魂挾怨回岸報復；第五、不能開門窗，「送肉粽」隊伍經過時周圍住家不能開啟門窗，以免煞氣趁虛而入。

最後一點就是農曆七月不宜舉辦送煞儀式，楊登嵙表示，農曆七月「鬼月」陰氣正盛，是好兄弟放假的月份，不宜舉辦「送肉粽」，「送肉粽」儀式會驚擾驚擾好兄弟，甚至會傷及好兄弟，要是遇上法師功力不夠，不僅法師遭殃，連喪家都會有事情。