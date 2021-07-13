第二劑也要用登記平台預約？陳時中：唐鳳積極研究中

▲疫苗意願登記目前累計約285萬人登記。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

疫苗意願登記平台上線，民眾也疑問第二劑是否也要透過平台預約？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第二劑是否要進到系統，唐鳳政委還在積極研究怎麼樣會比較順暢。發言人莊人祥也補充，針對莫德納在研擬中，AZ部分則是可以回到原本醫療院所施打，用年齡別區分的可用該平台預約。

指揮中心今宣布開放18歲以上民眾做意願登記，時間為即日起至7月15日17時，並同步進行第三輪結算，簡訊通知時間為7月16日至7月18日將陸續以簡訊通知符合資格的民眾，收到簡訊者，才能進行預約，本輪可接種疫苗為AZ疫苗。

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第二輪的意願登記已於昨（12）日17時截止，全國約有285萬人登記，其中約114萬人有意願接種AZ疫苗，系統平台將自7月13日上午，陸續以簡訊通知符合資格的民眾，提醒收到簡訊民眾記得進行預約，施打期間為7月16日至7月22日。

而針對第二劑是否要在平台預約，陳時中表示，第二劑間隔是10~12週，基本上上次AZ已經有部分可以去打，莫德納也宣布第一類醫護人員、孕婦和機組員都可以打第二劑，未來第二劑要不要進到系統，唐鳳政委也在積極研究怎麼樣才能順暢。