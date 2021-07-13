6000人癱瘓預約！鄉民傻眼「反觀台北能撐萬人」：比台鐵訂票還爛

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（13日）宣布，開放18歲以上民眾登記疫苗接種意願；預約管道之一「健保快易通App」1分鐘內湧入6000人，系統崩潰當機。對此，有許多網友痛批，「才6000人就當機，廢到笑」、「台鐵訂票還比較強」。

「COVID-19公費疫苗預約平台」與「健保快易通app」今早開放民國92年以前出生者意願登記，在原本第9類意願登記說明欄中，除了高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，也增加了「以及民國92年（含）以前出生者」。

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▲疫苗意願平台上午開放18歲以上登記，網站被塞爆，畫面一度出不來。（圖／翻攝官網）

針對預約管道之一「健保快易通app」被塞爆進不去，健保署出面解釋，早上塞車最多一分鐘有6000多人同時上線，高峰落在11點50分許，主因是今發送預約訊息，加上開放18歲以上意願登記，兩類人同時上線，作業量超過原先估算所致。

對此，許多批踢踢八卦板網友傻眼留言，「才6000人就當機，廢到笑」、「比中華電信還爛」、「我以為有幾十萬，結果是六千？」、「原來這系統連6000/分鐘的流量都撐不住」、「原來系統撐不住 6000 人」、「台鐵訂票還比較強」、「反觀台北還可以撐上萬人」、「天才寫了一個6000人就當機的系統？」

針對疫苗預約平台被塞爆，行政院政務委員唐鳳稍早前在防疫記者會上表示，目前疫苗預約平台1分鐘平均有5萬人在線，而根據後台數據來看，今日最高峰是發生在上午10點，之後比較穩定下降，一直到下午13：00前後很穩定。

▼疫苗意願平台秒被塞爆，引發網友罵翻。（圖／翻攝批踢踢八卦板）